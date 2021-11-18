「白名單」的概念與「黑名單」相對應，是一種機制和許可列表，納入白名單的實體被賦予一定的特權、服務許可和權限。白名單以外的實體則不擁有權限。即白名單是設置能通過的用戶，白名單以外的用戶都不能通過。而黑名

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