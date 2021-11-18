白名單Vs黑名單 中國版 2021/11/18 分享： 「白名單」的概念與「黑名單」相對應，是一種機制和許可列表，納入白名單的實體被賦予一定的特權、服務許可和權限。白名單以外的實體則不擁有權限。即白名單是設置能通過的用戶，白名單以外的用戶都不能通過。而黑名 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 知識庫 相關文章 外媒：內地建「新創白名單」 冀科技自立 今日 外媒：內地建「新創白名單」 冀科技自立 你可能感興趣 外媒：內地建「新創白名單」 冀科技自立 今日 01:00 外媒：內地建「新創白名單」 冀科技自立 最新專欄文章 更多 債權人可委信託人 查破產者財政狀況 2021/08/13 債權人可委信託人 查破產者財政狀況 花劍以刺擊取分 先奪15分者勝 2021/07/27 花劍以刺擊取分 先奪15分者勝 罷免總統有何途徑？ 2021/01/09 罷免總統有何途徑？ 新病毒株更致命？ 暫無證據 2020/12/21 新病毒株更致命？ 暫無證據 搖擺州提前投票率 入主白宮關鍵 2020/10/29 搖擺州提前投票率 入主白宮關鍵 概念 中美關係 中美貿易戰