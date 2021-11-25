KM信貸：監管科技同你有關？Regtech 3大功能全面睇！

金融科技（Fintech）的發展顛覆你我的日常生活，愈來愈多金融機構透過有關科技拓展業務或提升客戶體驗。然而，隨著金融科技的發展速度加快，監管機構的規管亦變得繁複，令金融機構往往需要投放大量人力資源跟進有關調整，猶幸有監管科技（Regtech）的出現，令有關挑戰得以紓緩。



Regtech功能1.助風險管理工作暢順有效



Regtech乃Regulatory Technology的簡稱。隨著金融業的發展愈趨蓬勃，為保障大眾、行業及社會的利益，有關當局不時會就市場的最新發展推出相應的監管措施或指引，而面對持續更新且日益繁雜的指引，金融機構往往需要聘請大量的金融風險管理人員跟進，令其營運成本大增。



有見及此，愈來愈多金融機構開始採用Regtech緊貼監管上最新發展，包括使用人工智能（A.I.）和大數據評估信貸風險，以及偵破洗黑錢、詐騙等行為。此舉除可減省人力資源外，亦能為金融機構如銀行提供更準確的數據，確保其合規和風險管理工作暢順有效。



Regtech功能2.相關技術令大眾生活更爲方便



Regtech雖然主要面向金融行業，看似與普羅大眾風馬牛不相及，然而Regtech卻時常出現在我們的日常生活中——現時傳統銀行或虛擬銀行都有提供網上開戶服務，當中應用到的A.I.與人面識別技術，便讓我們即使安坐家中也可驗證個人身份。



此外，光學文字辨識（Optical Character）技術的持續優化，能助用戶輕鬆識別身份證明文件或信用卡上的字元，就像當您填寫信用卡資料時只需以手機或流動裝置的相機掃描信用卡，信用卡號碼、用戶姓名及到期日等資料便能自動識辨，減省填寫資料的時間。



Regtech功能3.藉Regtech為借貸行業把關



Regtech除可用於上述的開戶情況外，其實與信貸行業也息息相關，特別隨著香港金融管理局把Regtech列為2021打擊清洗黑錢（AML）及打擊恐怖分子資金籌集（CFT）監管計劃的重點，本港不少金融機構均會利用人工智能、大數據分析、機械學習、雲端計算、區塊鏈等技術處理合規工作，藉此降低人為失誤風險，作為國際金融機構，KM信貸非常重視AML計劃，並定期為員工提供與AML和CFT相關的培訓，讓員工能有效地分辨可疑交易，避免被不法分子利用。假如員工發現任何可疑交易，將會向其上司滙報，並把有關資料轉交洗錢報告主任審視和跟進。如有需要，洗錢報告主任會把有關個案轉呈報予合財富情報組。



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（特約）