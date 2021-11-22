瑞銀資產管理與工銀亞洲　並肩抓緊跨境理財通機遇

亞洲經濟體在「後疫時代」急速反彈，多個行業如消費、健康護理及資訊科技均有亮眼表現。瑞銀資產管理表示，區內經濟各有特色，不論在股票、債券或房地產信託基金（REIT）方面也有豐富選擇。



工銀亞洲最近成為瑞銀資產管理的基金分銷夥伴，為投資者提供多元化而吸引的亞洲投資機遇。

不說不知，原來在全球10大股市之中，亞洲便囊括了5個；而在財富500強企業名單之中，亞洲企業也佔去了當中的200家。近年亞洲經濟發展可謂有目共睹，即使經歷了疫情打擊，區內經濟也快速恢復。瑞銀資產管理投資解決方案投資組合經理貝吉安（Gian Plebani）認為從整體活動的角度來看，印度和印尼幾乎已恢復正常，而泰國、馬來西亞和菲律賓也大有改善。另一方面，他相信中國經濟正處於轉捩點，有望在今年年底迎來轉機。



儘管增長前景吸引，但環顧全球，亞洲仍然是一塊尚未充分發掘的寶藏。以國際水平視之，亞洲市場的分析師覆蓋率相對地低，當中尤以中國的比率最為不足（見圖），正好為主動投資者提供了大好良機，找出那些可受惠於長遠增長趨勢的優質企業。

三大趨勢衍生投資良機



亞洲可憑藉三大趨勢，衍生出令投資者垂涎的長期增長機遇。首先是亞洲的消費模式有變，隨著區內人均收入不斷增加，對化妝品、酒類、娛樂、醫療和教育等的需求大增。



其次是亞洲科技龍頭持續領風騷，亞洲向來是半導體製造的集中地，而且印度和印尼等國家的電子商務滲透率也正急速上升。



第三個趨勢是亞洲人口迅速老化，料將刺激區內健康護理和金融服務等行業的長遠增長。



債券及REIT成重要收益來源



增長潛力吸引之外，亞洲的債券及REIT也是提供潛在收益來源的關鍵。截至今年7月，全球有超過一半的債券收益率仍然低於1%¹。亞洲債券市場的收益率全球數一數二，且存續期較短，有望為投資者提供可觀收益潛力。



靈活善用資產表現差異



亞洲區內48個國家的經濟各有特色，增長動力也不盡相同，有望帶來多元而豐富的投資機會。股票、REIT、投資級別債券及高收益債券的表現各勝擅場，這既為投資者帶來挑戰，也為主動投資策略增添優勢，以靈活調動的手法投資於亞洲不同資產，相信更能爭取到較理想的潛在的回報。



貝吉安補充，以估值視之，整體亞洲股票的估值正處於歷史低位，較全球其他股市也便宜得多。當然，不同亞洲股市之間的估值存在差異，特別看好印度、印尼和台灣股市，以及區內一些REIT的前景。



¹ 資料來源：彭博、彭博巴克萊全球綜合指數（MV美元）。截至2021年7月底。

夥拍工銀亞洲 開拓「跨境理財通」新機遇



值得留意的是，如今大灣區投資者也有機會涉足亞洲的投資潛力。以往大灣區投資者對海外資產的投資渠道不多。好消息是隨著「跨境理財通」的落實，從此大灣區的內地合資格居民也可透過「跨境理財通」投資於港澳銀行銷售的合資格理財產品，包括基金、債券及外幣存款，而基金種類更包括貨幣市場、債券及股債混合基金等，進一步擴闊創富之路。

工銀亞洲是首批「跨境理財通」業務試點的參與銀行之一，專門為內地及香港的個人客戶提供雙向跨境平台購買金融理財產品及服務。憑藉財富管理的豐富經驗及以中國工商銀行作為強大後盾，工銀亞洲深明內地投資者的需要，為「跨境理財通」南向通優選一系列理財產品。



當中，工銀亞洲的基金產品由多間國際知名的專業基金公司所管理，瑞銀資產管理正是其中之一，為投資者提供涉獵更多環球投資機會，分散投資組合風險，部份股債混合基金更涵蓋不同具吸引力的投資主題，對內地客戶引進嶄新的投資概念。



工銀亞洲部份基金設有定期派發現金股息或單位股息，投資門檻更低至港幣100元（或其等值外幣）。如欲了解更多，請即瀏覽工銀亞洲網站或致電客戶服務熱線 2189-5588。