把握年底節日旺季　轉型網店擴展商機

政府在2020年推出遙距營商計劃，鼓勵中小企業推行電子商貿，再加上受疫情影響，實體店的經營較艱難，進一步推動網上購物。根據SHOPAGE網店平台數據所得，2020年11月至2021年2月網店消費營業額較往年上升20%，去年的網店生意額創新高。隨着政府在2021年派發電子消費券刺激消費，預計來年度同期網店消費營業額將創新高，迎來80%增長，為網店帶來龐大的商機。



網購延長節日消費意欲 預計網購旺季營銷創新高



香港的互聯網普及率高達91%，開設網店有助觸及更多潛在客戶。每年由11月至2月就是購物旺季，消費市場由實體店轉戰網店，預計即將到來的Black Friday、Cyber Monday、聖誕、元旦、農曆新年、情人節將打破全球國際電商過往的人流和銷售記錄，創出旺季營業額新高。



SaleCycle《2021 黑色星期五電子商務策略》顯示，去年黑色星期五，利用手機瀏覽網店的高峰期是下午8時，並於晚上9時至11時保持相約網店人流，手機網購的習慣，將節日購物意欲延續至深夜，打破實體店的營業時間限制，帶來更大的旺季商機。



網店平台宜選高兼容性、低手續費



在開設網店前，商戶要評估各平台服務的兼容性，例如是否支援香港本地和跨境金流、物流。有的平台在收款時會收取高至2%手續費，有的平台則會限制訂單數量，或收取額外佣金費用。



商戶可以選擇較高兼容性和低收款手續費的平台，例如SHOPAGE網店平台，不設訂單數量限制、佣金等，能夠有效降低營運網店的成本。SHOPAGE是一個本地兼容性較高的網店平台，支援多種常用收款方法，包括Tap & Go、Visa、MasterCard、銀聯信用卡、AlipayHK等。AlipayHK的收款手續費更低至1.45%，並設有熱門的台灣綠界物流選擇，讓商戶可以輕鬆迎接旺季訂單。

▲ SHOPAGE能支援多種付款方式，助商戶降低創業成本。

轉網迷思？ SHOPAGE助輕鬆保留有資料及網址



將舊網站翻新對不少商戶來說也是一個大工程，SHOPAGE接觸過不少商戶，原本使用的平台網店設計過於簡單，想要選用新的網店平台（即「轉網」），將網店翻新，卻因為擔心會遺失舊有會員資料、不能沿用原有網店網址這兩大擔憂而卻步。



其實轉網可以保留原有網址之餘，過程更可以無痛。SHOPAGE一直有提供舊網換新網服務，並有專人全程跟進。與此同時，網店模板更能生成超過100種模式組合，讓商戶輕易設計出適合自己的獨特網店，甚至可以在首頁、圖片、文字簡介內容中加入動畫效果，吸引消費者及提升網店的用戶體驗。SHOPAGE網店介面更新方法簡單，商戶可以隨時配合節日更新網店介面，吸引搜尋節日商品的消費者。

▲ SHOPAGE提供逾百種模版，助商戶輕鬆設計出獨特的網店。

SHOPAGE旺季限定開網店49折



錯過了雙11購物旺季，擔心不是開設網店的最好時機？其實現在開始推出網店平台，依然能把握年底即將來臨的節日商機！



只要在SHOPAGE開網店平台，用旺季限時49折優惠，$4,998即享一年尊尚計劃，無額外佣金費用，功能全面，包括Facebook和Instagram商品串接、銷售數據分析、獨家行銷系統等。如將舊網站新，更享有額外免費3個月服務及專人跟進。



如果新手開設網店，SHOPAGE也提供起步計劃選擇，以優惠價每月83港元（原價$148）享有商品、訂單、網站管理功能，如選用年費計劃更送.com網址。

▲ 為了應對節日旺銷售銷，SHOPAGE特別推出旺季限定優惠。

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（資料由客戶提供）