科技園邁向二十周年　帶領香港成國際創科中心

上一篇文章
香港工業總會頒發本年度「香港青年工業家獎」及「傑出工業家獎」
快將踏入二十周年的香港科技園公司，一直致力推動本港創科發展，建立蓬勃的創科生態圈。日前，科技園公司公布未來發展動向，聚焦抓緊大灣區機遇、人才培訓及「再工業化」三大目標，並配合政府促進創科產業發展的措施，讓創科成為驅動香港經濟發展的新動力，引領香港成為國際創科中心。
香港科技園公司邁向二十周年，見證香港創科發展的里程碑。科技園公司行政總裁黃克強指：「本港現存逾三千至四千間科技企業，要打造香港成為國際創科中心，數目必須倍增至萬間以上。」他提到，政府在《施政報告》中推出多項支持創科產業的措施，包括在遠景規劃上為創科行業撥出用地，而推動本港創科發展的關鍵在於社會各界的合作和支持。
協助人才抓緊大灣區機遇
黃克強表示，不少科學園內公司都取得佳績，他也視之為科技園公司的成就，而今次公布的發展藍圖，其中一個焦點在於把握大灣區機遇，支援人才及企業「引進來」和「走出去」，推動香港創科在大灣區的發展更創佳績。他補充：「科技園打算擴充基建設施，建設一個跨地域的創科生態圈，協助科企走向世界之餘吸納海外資金到香港、大灣區以至亞洲其他地區，推動香港和中外在創科領域的合作。」
為促進大灣區內的人才培育及交流，科技園公司成立「大灣區創科快線」（GBA InnoExpress）及「大灣區創科飛躍學院」（GBA InnoAcademy），以培育高質素的創科人才，並為區內初創公司提供業務發展、投資配對等的全方位支援服務。科技園公司深信人才培育是推動本港創科發展、加速各行各業數碼轉型的重要一環。同時，科技園極與不同行業領袖合作，推動跨地域及行業的協作交流。黃克強補充：「今年科學園內的智能生活及協作空間InnoCell正式啟用，體現創科文化『Work. Live. Play. Learn.』的特質，讓本地及海外人才凝聚一起，促進創科人才共同合作和創新發展。」
提升三大工業邨為「創新園」
為充份發揮香港雄厚的科研實力，以創新科技推動「再工業化」，科技園公司把元朗、大埔、將軍澳的三個工業邨，從新定位成為「創新園」（INNOPARK），協助工業家、創新者將其先進製造業等領域的科研成果，轉化成嶄新的「創新製造」（Innofacturing）方案。科技園公司訂下八大原則──帶動本地工業生產、積極投資香港產業、增加優質就業機會、生產科技含量產品、加入先進工藝流程、結合創科研發元素、配合本地需要生產、發展具可持續業務──以創新科技驅動「再工業化」發展，實現「香港創新製造」。
科技園公司現時管理的三大工業邨中，為於將軍澳工業邨的先進製造業中心（AMC）和元朗工業邨的微電子中心會先後於明年和2023年完工，而位於大埔工業邨的醫療用品製造中心則即將落成及入伙。科技園公司再工業化高級總監姚慶良博士表示：「科技園公司希望協助傳統工業升級轉型，同時透過科技的推動，讓新工業在工業邨『落地』，在高效能大樓進行試產及生產。」就《施政報告》提出建造第二個AMC，姚慶良博士指科技園公司將會與業界緊密聯繫，了解不同行業的生產需要，以設計出切合創新科技的高效能生產基地。
培訓人才加入創科生態圈
為讓本港的創科生態圈注入新動力，科技園公司致力培育本地人才，並吸引海外專才， 將香港打造成國際人才中心。黃克強指出：「政府在過往就香港及大灣區科技發展投放大量資源，接下來更重要的是人才發展。」科技園公司將會積極與本地大學合作，加強學校和業界接軌，讓畢業生能夠更快融入創科生態圈。同時，「香港科技園創科學院」（HKSTP InnoAcademy）亦會為年輕創科人才提供持續培訓，協助他們提升技能，藉以推動香港創科發展。
此外，科技園公司亦透過新成立的科技園轉化研發所（HKSTP Institute for Translational Research），為科學家、科研人員傳授創業技巧，協助具潛力研究轉化成應用方案，加速商品化的過程。轉化研發所高級總監高為元教授指出：「要將研究室裏的想法商品化，需要技術上協助，而創新、創業思維同樣是重要一環。」高為元教授表示，轉化研發所的成立旨在為科研人員提供全面配套，包括硬件、服務及教育上的支援，讓科研成果能成功轉化成商品。
黃克強指出：「在國家的規劃中，香港是唯一一個國際創新科技中心，科技園公司希望成為其中一份子，在這個重要的責任中擔當一個前線的角色。」為配合國家《十四五規劃綱要》，以及《施政報告》中多項推動創科發展的措施，包括構思中的新田科技城，以及河套港深創新及科技園等，科技園公司將繼續推動不同形式的創科基建項目，推動香港邁向國際創新科技中心的新定位。
（資料由客戶提供）