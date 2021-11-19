科技園邁向二十周年　帶領香港成國際創科中心

快將踏入二十周年的香港科技園公司，一直致力推動本港創科發展，建立蓬勃的創科生態圈。日前，科技園公司公布未來發展動向，聚焦抓緊大灣區機遇、人才培訓及「再工業化」三大目標，並配合政府促進創科產業發展的措施，讓創科成為驅動香港經濟發展的新動力，引領香港成為國際創科中心。

▲ 科學園邁向二十周年，為本港培育了不少科技公司及人才，推動本地創科行業不遺餘力。

香港科技園公司邁向二十周年，見證香港創科發展的里程碑。科技園公司行政總裁黃克強指：「本港現存逾三千至四千間科技企業，要打造香港成為國際創科中心，數目必須倍增至萬間以上。」他提到，政府在《施政報告》中推出多項支持創科產業的措施，包括在遠景規劃上為創科行業撥出用地，而推動本港創科發展的關鍵在於社會各界的合作和支持。

▲ 創新及科技局局長薛永恒先生（中）、創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻女士（右二）、創新科技署署長潘婷婷女士（右一）、香港科技園公司董事會主席查毅超博士（左二）和香港科技園公司行政總裁黃克強先生（左一）一同出席「香港科技園公司邁向20周年啟動儀式」。

協助人才抓緊大灣區機遇



黃克強表示，不少科學園內公司都取得佳績，他也視之為科技園公司的成就，而今次公布的發展藍圖，其中一個焦點在於把握大灣區機遇，支援人才及企業「引進來」和「走出去」，推動香港創科在大灣區的發展更創佳績。他補充：「科技園打算擴充基建設施，建設一個跨地域的創科生態圈，協助科企走向世界之餘吸納海外資金到香港、大灣區以至亞洲其他地區，推動香港和中外在創科領域的合作。」



為促進大灣區內的人才培育及交流，科技園公司成立「大灣區創科快線」（GBA InnoExpress）及「大灣區創科飛躍學院」（GBA InnoAcademy），以培育高質素的創科人才，並為區內初創公司提供業務發展、投資配對等的全方位支援服務。科技園公司深信人才培育是推動本港創科發展、加速各行各業數碼轉型的重要一環。同時，科技園極與不同行業領袖合作，推動跨地域及行業的協作交流。黃克強補充：「今年科學園內的智能生活及協作空間InnoCell正式啟用，體現創科文化『Work. Live. Play. Learn.』的特質，讓本地及海外人才凝聚一起，促進創科人才共同合作和創新發展。」

▲ 在科學園內工作的年青人分享在園區內工作的樂趣和得着。

提升三大工業邨為「創新園」



為充份發揮香港雄厚的科研實力，以創新科技推動「再工業化」，科技園公司把元朗、大埔、將軍澳的三個工業邨，從新定位成為「創新園」（INNOPARK），協助工業家、創新者將其先進製造業等領域的科研成果，轉化成嶄新的「創新製造」（Innofacturing）方案。科技園公司訂下八大原則──帶動本地工業生產、積極投資香港產業、增加優質就業機會、生產科技含量產品、加入先進工藝流程、結合創科研發元素、配合本地需要生產、發展具可持續業務──以創新科技驅動「再工業化」發展，實現「香港創新製造」。

▲ 不少在科學園內成立的創科企業，藉着今次活動展示它們的科研成果。

科技園公司現時管理的三大工業邨中，為於將軍澳工業邨的先進製造業中心（AMC）和元朗工業邨的微電子中心會先後於明年和2023年完工，而位於大埔工業邨的醫療用品製造中心則即將落成及入伙。科技園公司再工業化高級總監姚慶良博士表示：「科技園公司希望協助傳統工業升級轉型，同時透過科技的推動，讓新工業在工業邨『落地』，在高效能大樓進行試產及生產。」就《施政報告》提出建造第二個AMC，姚慶良博士指科技園公司將會與業界緊密聯繫，了解不同行業的生產需要，以設計出切合創新科技的高效能生產基地。



培訓人才加入創科生態圈



為讓本港的創科生態圈注入新動力，科技園公司致力培育本地人才，並吸引海外專才， 將香港打造成國際人才中心。黃克強指出：「政府在過往就香港及大灣區科技發展投放大量資源，接下來更重要的是人才發展。」科技園公司將會積極與本地大學合作，加強學校和業界接軌，讓畢業生能夠更快融入創科生態圈。同時，「香港科技園創科學院」（HKSTP InnoAcademy）亦會為年輕創科人才提供持續培訓，協助他們提升技能，藉以推動香港創科發展。



此外，科技園公司亦透過新成立的科技園轉化研發所（HKSTP Institute for Translational Research），為科學家、科研人員傳授創業技巧，協助具潛力研究轉化成應用方案，加速商品化的過程。轉化研發所高級總監高為元教授指出：「要將研究室裏的想法商品化，需要技術上協助，而創新、創業思維同樣是重要一環。」高為元教授表示，轉化研發所的成立旨在為科研人員提供全面配套，包括硬件、服務及教育上的支援，讓科研成果能成功轉化成商品。

▲ 香港科技園公司轉化研發所高級總監高為元教授進一步闡述科技園公司轉化研發所（HKSTP Institute for Translational Research）的成立宗旨及工作。

黃克強指出：「在國家的規劃中，香港是唯一一個國際創新科技中心，科技園公司希望成為其中一份子，在這個重要的責任中擔當一個前線的角色。」為配合國家《十四五規劃綱要》，以及《施政報告》中多項推動創科發展的措施，包括構思中的新田科技城，以及河套港深創新及科技園等，科技園公司將繼續推動不同形式的創科基建項目，推動香港邁向國際創新科技中心的新定位。

▲ 香港科技園公司行政總裁黃克強先生（中）、香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良博士（左）及香港科技園公司大灣區發展總監莫偉軒先生（右）回答傳媒提問，並進一步闡述科技園公司就大灣區機遇、再工業化及培育新世代人才所制訂的願景。

（資料由客戶提供）