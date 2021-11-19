香港工業總會頒發本年度「香港青年工業家獎」及「傑出工業家獎」

▲ 今屆「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」得獎者來自化工、建造、多媒體服務供應、牙科修復設備及電器等不同行業。

香港工業總會2021「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」頒獎典禮已於上周五（12日）圓滿舉行，由政務司司長李家超及工總主席查毅超擔任主禮嘉賓。今年大會頒發2021年「傑出工業家獎」予建滔集團主席張國榮，以及「香港青年工業家獎」予7位年輕工業精英。

「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」頒獎典禮被譽為本地工業界奧斯卡獎，至今已表揚20位傑出工業家及245名青年工業家。今年獲獎的青年工業家分別是現代牙科集團主席兼執行董事陳奕朗、駿鋒建築董事曹凱廸、光榮電業執行董事兼首席執行官郭靜欣、福萬集團副總裁林智彬、創維集團董事林勁、力勁科技集團行政總裁劉卓銘，以及健大企業總經理蔡芷珊。

查毅超主席致辭時指出，7位得獎者來自建造業、多媒體服務供應、牙科修復設備及電器等不同行業，「我深信在年青工業家的努力下，『香港製造 』必定會愈做愈好，再創工業高峰。」

事隔28年再獲工業家獎

今年「傑出工業家獎」得主張國榮對此表示認同，認為香港工業可以長做長有。他相信，未來國家將更積極發展新能源，為電動車市場帶來更多商機 ：「3至5年後最勁的不一定是Tesla。只要我們香港工業家努力，前途亦無可限量！」

張國榮自80年代初期創業，他憶述，自己在1993年獲工總頒發「香港青年工業家獎」，事隔28年，現時建滔業務已擴展至覆銅面板、印刷綫路板、化工產品等，其中覆銅面板業務更連續16年位居全球市場第一位。他表示，很高興有很多年輕工業家像他當年一樣努力，並寄語：「希望更多年輕一代參與工業界，只要有心做就可以成功。」

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