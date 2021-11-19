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長洲文青小店散策 海傍露營Cafe盡享閒情

副刊版 2021/11/19

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雖然假日的長洲有淪陷之感，但撇除了其「名物」大大粒魚蛋及海鮮檔，近年其實亦有不少文青小店進駐，閒日避開人潮作半天遊也不錯。像是以露營為主題的Cafe、街坊自行創作的品牌「島中坊研」等，都是滿目驚喜的小

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欄名 : 本地遊

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