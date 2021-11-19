長洲文青小店散策 海傍露營Cafe盡享閒情 副刊版 2021/11/19 分享： 雖然假日的長洲有淪陷之感，但撇除了其「名物」大大粒魚蛋及海鮮檔，近年其實亦有不少文青小店進駐，閒日避開人潮作半天遊也不錯。像是以露營為主題的Cafe、街坊自行創作的品牌「島中坊研」等，都是滿目驚喜的小 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 蠟筆小新 X Chocolate Rain登陸新都城中心 3.5米巨型小新坐鎮富士山 2021/11/17 蠟筆小新 X Chocolate Rain登陸新都城中心 3.5米巨型小新坐鎮富士山 置富Malls呈獻 Sanrio男團HAPIDANBUI 打卡裝置展 2021/11/16 置富Malls呈獻 Sanrio男團HAPIDANBUI 打卡裝置展 屯門150呎卡通動漫壁畫 成打卡熱點 2021/11/15 屯門150呎卡通動漫壁畫 成打卡熱點 西九文化區M+博物館開幕 焦點展品全披露 2021/11/13 西九文化區M+博物館開幕 焦點展品全披露 九龍灣韓國沉浸式展覽 上流寄生族VR體驗及旅遊互動遊戲 2021/11/12 九龍灣韓國沉浸式展覽 上流寄生族VR體驗及旅遊互動遊戲 設計 台灣 創業 咖啡 表演 蛋糕 大自然 小店 Cafe 音樂會