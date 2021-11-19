Pinkoi文創市集周末再開 逾百品牌兼設Hello Kitty、miffy 及 Noritake快閃店 副刊版 2021/11/19 分享： 2011年於台灣創立的Pinkoi.com邁入10周年，再次於香港舉辦大型實體活動。早前因為天氣而取消的文創設計市集，終於再度歸來。以「10 Times Better Me」為主題，有多個精采活動包括 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 郵輪品酒之旅 雲頂夢號美酒佳餚巡郵 2021/10/30 郵輪品酒之旅 雲頂夢號美酒佳餚巡郵 星夢郵輪 雲頂夢號 10月舉行海上德國啤酒節 2021/10/04 星夢郵輪 雲頂夢號 10月舉行海上德國啤酒節 維港凱悅尚萃酒店史諾比主題Staycation 包自助早晚餐下午茶送贈品 2021/09/30 維港凱悅尚萃酒店史諾比主題Staycation 包自助早晚餐下午茶送贈品 塔斯曼尼亞 9月鬱金香花團錦簇 2021/09/18 塔斯曼尼亞 9月鬱金香花團錦簇 The Mira Hong Kong推出全新澳洲主題房 Staycation連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起 2021/09/14 The Mira Hong Kong推出全新澳洲主題房 Staycation連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起 市集 九龍灣 台灣 展覽 天氣