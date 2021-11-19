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變美不是病

副刊版 2021/11/19

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在中環港鐵站遇見大美女，她笑容燦爛地說：「自信光彩，閃耀綻放。」十分搶眼的廣告牌，當然是推廣美容產品，這點絕不奇怪，化粧品廣告比比皆是，醫生覺得愕然的，是她所推廣的是醫療美容產品，三種藥品應由有經驗醫生作皮下注射，包括有Botox（肉毒桿菌毒素）、Hyaluronic Acid（透明質酸）和Deoxycholic Acid（去氧膽酸）。

Botox不用多說，錯誤注射可引起嚴重不良反應；Hyaluronic Acid毒性不高，但對癌細胞生長仍存疑問；Deoxycholic Acid源自膽汁，有局部溶脂能力，小量注射可有瘦臉功效，但其毒性可能對肝膽有影響和有致癌風險。三種產品同屬一間美國大藥廠，是不折不扣需經醫生處理的藥物。

既然市民不能直接購買，為何向平民百姓大賣廣告？在香港，理應不能以廣告形式推廣藥物使用，為何美容藥物又能得以豁免？前者原因很明顯，市民知道有藥品的存在，便會要求醫生使用，是典型Direct-to-consumer（直接面對消費者）的推廣手法。

按香港《不良廣告（醫藥）條例》（Undesirable Medical Advertisements Ordinance）第二三一章，藥品廣告不能聲稱對某種疾病有效用，或對某疾病的病徵有作用，或可以減少某疾病的病發率，指引很清晰；但只是醜樣不是病，或應說想變美麗些也不是病，既不是疾病，便不受這法例監管。

未知廣告上的美女，有否使用這些產品？不過，到底是天生麗質抑或人工改造，這並不重要；最重要是，找到有能力、有經驗、有良心的醫生，評估使用藥品的好與壞後，才決定使用。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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