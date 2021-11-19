想鼓勵人做一個行為，若靠嚇就可以的話，統統一律嚇到人標冷汗就是了。但人類懂思考，情緒和感情複雜，fear appeal（靠嚇）未必奏效，嚇得人過火反而會撻着人的自我保護機制，漠視嚇人信息，甚至引起反感、反抗情緒。

早前，澳洲政府為向市民宣傳接種疫苗，製作了以下嚇人廣告：在極度昏暗冷冰灰調的病房裏，一年輕女子因患上新冠肺炎而垂死掙扎，插着氧氣管痛苦地喘氣，片尾亮出黑底白字警告：任何人都會感染新冠肺炎，請預約打針。

甫推出即被澳洲市民鬧爆terrifying（嚇死人）而毫無鼓勵作用。此廣告確實抵鬧，原因有五：一、鼓勵要的是正面推動力而非懲罰力，用fear appeal唬人，徒添反感。二、接近兩年的疫情折騰，很多人的情緒已甚灰，身為政府不但不為市民cheer-up打氣，做點給予盼望和齊心凝聚的工作，反而炮製驚慄廣告加劇社會不安情緒。三、廣告原擬針對五十五歲以上、最多vaccine hesitancy（疫苗猶豫）的群組，但畫面卻起用年輕女子，顯然人選錯配。四、有澳洲醫護忍不住出聲：「我們不會待病人像廣告那樣，棄之不顧由得她垂死掙扎，這是個不負責任的廣告！」五、當時澳洲政府實行年長人士優先接種計劃，四十歲以下則要等待下一批新疫苗。於是很多人鬧爆，若片中年輕女子搞成咁，就是政府接種優次失當，還好意思拍片自打嘴巴。

整個廣告由內容、選角、手法全部錯晒，甫推即惹公關災難，然而，整個宣傳打疫苗之campaign費用卻高達三千萬美元，完全製造反效果。澳洲衞生局長Paul Kelly公開解畫：「這是針對悉尼的情況而製作的廣告，故只會在悉尼播放，刻意製造恐怖效果盼能警醒各個家庭。」要問問，廣告反效果的話：一、如何入屋？二、即使只限在某地區播，也不改其反效果之實。從官員的回應可見，其邏輯力不足兼且離地，至於是先天抑或後天使然，則無從稽考。