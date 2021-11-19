艾美酒店度假村進駐馬爾代夫 浸入湛藍印度洋懷裏 副刊版 2021/11/19 分享： 雖然環球疫情尚未全然消退，但不少國家已開關迎客。今年9月，萬豪旅享家（Marriott Bonvoy）旗下的馬爾代夫艾美水療度假酒店（Le Meridien Maldives Resort & Spa ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 泰國開關歎城市Resort 遊走曼谷型格凱賓斯基酒店 2021/11/05 泰國開關歎城市Resort 遊走曼谷型格凱賓斯基酒店 奢華私人包機VistaJet 便捷直達探索環球勝景 2021/10/22 奢華私人包機VistaJet 便捷直達探索環球勝景 沖繩整裝待發 古宇利島連開兩豪華Resort 2021/10/08 沖繩整裝待發 古宇利島連開兩豪華Resort 塞納河旁新明珠巴黎白馬莊園酒店 9月華麗登場 2021/09/24 塞納河旁新明珠巴黎白馬莊園酒店 9月華麗登場 首家凱悅酒店落戶蘇梅 純白簡約打卡風格 2021/09/03 首家凱悅酒店落戶蘇梅 純白簡約打卡風格 疫情 酒店 酒吧 米芝蓮 瑜伽 泳池 晚餐 燒烤 水上活動 馬爾代夫