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Windows 7 Chrome 支援延至後年1月

行政人員版 2021/11/19

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Google最新宣布，延長支援Windows 7上的Chrome瀏覽器，直至2023年1月15日為止。

事實上，Google早於去年留意到在疫情下，不少企業及IT團隊都面對經營困難，為推行WFH和視像會

...

欄名 : 科技新知

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