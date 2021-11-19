Windows 7 Chrome 支援延至後年1月 行政人員版 2021/11/19 分享： Google最新宣布，延長支援Windows 7上的Chrome瀏覽器，直至2023年1月15日為止。 事實上，Google早於去年留意到在疫情下，不少企業及IT團隊都面對經營困難，為推行WFH和視像會 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 高通Snapdragon芯片 傳棄用數字命名 今日 高通Snapdragon芯片 傳棄用數字命名 明年手機產量預測 三星居首蘋果第2 2021/11/18 明年手機產量預測 三星居首蘋果第2 PS Remote Play更新 Android 12支援PS5手掣 2021/11/18 PS Remote Play更新 Android 12支援PS5手掣 Xbox客製控制器 增新色機殼配件 2021/11/17 Xbox客製控制器 增新色機殼配件 開發者轟微軟 Windows 11強制用Edge 2021/11/17 開發者轟微軟 Windows 11強制用Edge Google Chrome Microsoft Windows