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這年代已無巨星

行政人員版 04:00 2021/11/19

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剛剛看了電影《梅艷芳》，老實說是有一點失望的。電影製作雖然認真，但故事性略嫌不足，有點零碎和流水帳。

但梅艷芳的確是我們那一代的巨星，電影還是能勾起很多回憶，我懷疑往後香港還會不會出現象她一樣的巨星，比她後輩的巨星就只有陳奕迅和容祖兒，但還是有所不及；現在當紅的，更難以「巨星」去形容。

這是一個沒有巨星的年代，因為互聯網改變了娛樂圈的生態。我們每天接觸到太多資訊，來得快也去得快。80、90年代，即使不大關注娛樂圈的，也一定認識當年最紅的梅艷芳和張國榮。現在最紅的MIRROR，相信記得他們12子名字的人，可能不夠100萬。互聯網也更令花無百日紅，難以紅10多20年。

再者，互聯網令大台消失，要捧紅一個人並不容易，但能爭取曝光的平台卻多的是，每個人都有自己的舞台，於是有眾多的KOL或微網紅（Micro-influencer），卻沒有天王巨星。我們從商的都很清楚，當某個產品或服務入場門檻低，競爭自然大，要獲得壟斷式的市場佔有率便很困難。

以往明星高高在上，尤其在狗仔隊未盛行之前，一般人很難探知巨星的私生活。現在社交平台氾濫，不但要自曝生活點滴，還要和粉絲互動，親切感多了，但星味卻淡了，很難被封為巨星。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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