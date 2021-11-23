【ESG聚焦】綠色經濟勢不可擋　減碳投資躍升主流

聯合國氣候變化大會（COP26）本月初在英國舉行，多國領袖眾首一堂共同探討如何實現減碳目標，以控制全球溫度的上升幅度。近年，投資界亦提倡在投資策略中納入ESG（環境、社會及管治）元素。有業界專家直言，ESG投資已是主流投資趨勢，除了可能為投資者帶來財富增值的機遇以外，亦能為社會和環境帶來正面影響。



隨着大眾日益重視可持續發展，愈來愈多的機構以至個人投資者把ESG（環境、社會及管治）因素納入其投資組合。Ninety One 晉達大中華零售業務主管鄧嘉南表示，市場對ESG 的重視除反映在各國就氣候變化問題作積極討論外，過去數年流入ESG 相關投資的資金亦持續增加，「單是2020 年便高達4,150 億美元，而今年首兩季的金額亦已超越2020 年全年的7 成，可見ESG 已不只是一個討論的議題，更是投資策略中的一個選項。」



儘管本港投資者對ESG 的認識日增，但鄧嘉南直言，部分人對ESG 仍存在一定程度的誤解。他舉例指，部分投資者可能誤把ESG 等同環保，而忽略了社會和管治元素。「另外，每當提到有關環境的投資，部分人會認為其回報必然打上折扣。但近年不少研究指出，企業對ESG 的重視程度，與其盈利表現有着密切關係，尤其在環境方面，有充足的資料證明它能帶動企業的盈利能力。」



減碳投資力度料持續增長



按照2015 年通過的《巴黎協定》，若要把全球氣溫升幅限制於攝氏1.5 度內（相較工業革命前水平），全球人類需要在2030 年或以前將每年的人均碳排放量減少一半至2.3 噸。「要實現這個目標，有關投資的時間和力度絕不可能一蹴即就。」鄧嘉南解釋，應對氣候變化是一個持續且不能逆轉的趨勢，而要達到《巴黎協定》提及的溫度目標，市場預期全球每年需要投入2.4 萬至3 萬億美元的資金，協助企業優化生產過程。



「上述種種不只說明了減碳投資的前景，更顯示企業若能具備實質的轉型計劃，甚至成功減碳，將可獲得良好的盈利前景，而他們均是值得發掘和關注的投資目標。」鄧嘉南說。



投資者應善用影響力投資 成就「減碳」遠景



近年部分生產電動車、植物肉、新能源，以至提供資源效益方案的企業均成為投資者的目標，惟鄧嘉南認為，單單投資這類科技企業並非真正的減碳投資。「部分投資者認為投資一些創新或科技企業，便等同在投資決策中融入了減碳元素，但我們認為這並非最理想的做法。」



目前中國乃全球碳排放量最高的國家之一，其碳排放約佔全球排放量的29%，而美國只有15%i。「假如我們投資美國這類成熟市場，或一些新興的科技企業，當中固然具有減碳元素，但忽視新興市場和傳統企業的轉型需要，其實無助於全球的低碳轉型。」



鄧嘉南形容，將可持續發展元素納入揀股過程，只是減碳投資的基本動作；若要紓緩全球暖化問題，投資者更應積極參與其中，行使其影響力，透過投資有關企業幫助他們實現節能減排。

▲ 鄧嘉南指出，應對氣候變化乃持續且不能逆轉的趨勢，預期全球每年需要投入2.4萬至3萬億美元協助企業優化生產過程。