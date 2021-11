【ESG聚焦】綠色經濟勢不可擋　減碳投資躍升主流

聯合國氣候變化大會(COP26)本月初在英國舉行,多國領袖眾首一堂共同探討如何實現減碳目標,以控制全球溫度的上升幅度。近年,投資界亦提倡在投資策略中納入ESG(環境、社會及管治)元素。有業界專家直言,ESG投資已是主流投資趨勢,除了可能為投資者帶來財富增值的機遇以外,亦能為社會和環境帶來正面影響。



隨着大眾日益重視可持續發展,愈來愈多的機構以至個人投資者把ESG(環境、社會及管治)因素納入其投資組合。Ninety One 晉達大中華零售業務主管鄧嘉南表示,市場對ESG 的重視除反映在各國就氣候變化問題作積極討論外,過去數年流入ESG 相關投資的資金亦持續增加,「單是2020 年便高達4,150 億美元,而今年首兩季的金額亦已超越2020 年全年的7 成,可見ESG 已不只是一個討論的議題,更是投資策略中的一個選項。」



儘管本港投資者對ESG 的認識日增,但鄧嘉南直言,部分人對ESG 仍存在一定程度的誤解。他舉例指,部分投資者可能誤把ESG 等同環保,而忽略了社會和管治元素。「另外,每當提到有關環境的投資,部分人會認為其回報必然打上折扣。但近年不少研究指出,企業對ESG 的重視程度,與其盈利表現有着密切關係,尤其在環境方面,有充足的資料證明它能帶動企業的盈利能力。」



減碳投資力度料持續增長



按照2015 年通過的《巴黎協定》,若要把全球氣溫升幅限制於攝氏1.5 度內(相較工業革命前水平),全球人類需要在2030 年或以前將每年的人均碳排放量減少一半至2.3 噸。「要實現這個目標,有關投資的時間和力度絕不可能一蹴即就。」鄧嘉南解釋,應對氣候變化是一個持續且不能逆轉的趨勢,而要達到《巴黎協定》提及的溫度目標,市場預期全球每年需要投入2.4 萬至3 萬億美元的資金,協助企業優化生產過程。



「上述種種不只說明了減碳投資的前景,更顯示企業若能具備實質的轉型計劃,甚至成功減碳,將可獲得良好的盈利前景,而他們均是值得發掘和關注的投資目標。」鄧嘉南說。



投資者應善用影響力投資 成就「減碳」遠景



近年部分生產電動車、植物肉、新能源,以至提供資源效益方案的企業均成為投資者的目標,惟鄧嘉南認為,單單投資這類科技企業並非真正的減碳投資。「部分投資者認為投資一些創新或科技企業,便等同在投資決策中融入了減碳元素,但我們認為這並非最理想的做法。」



目前中國乃全球碳排放量最高的國家之一,其碳排放約佔全球排放量的29%,而美國只有15%i。「假如我們投資美國這類成熟市場,或一些新興的科技企業,當中固然具有減碳元素,但忽視新興市場和傳統企業的轉型需要,其實無助於全球的低碳轉型。」



鄧嘉南形容,將可持續發展元素納入揀股過程,只是減碳投資的基本動作;若要紓緩全球暖化問題,投資者更應積極參與其中,行使其影響力,透過投資有關企業幫助他們實現節能減排。

▲ 鄧嘉南指出,應對氣候變化乃持續且不能逆轉的趨勢,預期全球每年需要投入2.4萬至3萬億美元協助企業優化生產過程。