【ESG聚焦】首屆ESG及綠色金融論壇暨嘉許禮圓滿舉行　跨界建構綠色新力量

▲ 啟動儀式標誌香港經濟日報首屆ESG嘉許計劃正式展開，左起：香港經濟日報總經理兼副社長陳麗珠、香港交易所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺、財經事務及庫務局副局長陳浩濂，以及香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清。

近年市場對環境、社會及管治（ESG）趨之若鶩，ESG指標評分較高的企業，抗逆表現相對強韌，而把ESG因素融入投資分析亦已漸漸為投資者熟悉。為表揚於ESG範疇表現突出及有積極影響的上市公司，以及在投資決策過程中有效融入ESG元素的銀行及金融機構，香港經濟日報今年首度舉辦「傑出環境、社會及企業管治表現嘉許計劃」，並於上周二（16日）舉辦「ESG及綠色金融論壇暨嘉許禮2021」。



首屆「ESG及綠色金融論壇暨嘉許禮2021」假尖沙咀凱悅酒店舉行，活動由財經事務及庫務局副局長陳浩濂擔任主禮嘉賓，香港交易所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺擔任主題演講講者，並雲集各大金融機構及上市公司代表。香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清致歡迎辭時表示，發展綠色金融需要企業及金融機構攜手協作，期望透過嘉許計劃建立平台予兩大界別加強交流，促成進一步合作。

▲ 王清期望透過嘉許計劃，可建立平台予企業與金融機構加強交流，甚至促成進一步合作。

香港有望成綠色樞紐 碳交易未來焦點



陳浩濂致辭時指香港有望成為亞洲綠色金融樞紐：「當亞洲及中國對綠色金融需求增加，香港有條件成為區內綠色企業和綠色項目首選的投融資平台。近年在香港發行的綠色債券持續增長，去年總額達120億美元，截至去年年底累計金額約380億美元。在傳統綠色債券以外，全球首批房地產行業綠色可換股債券、全亞洲首批綠色零售存款證、全球首批粵港澳大灣區主題綠色債券、首批內地市政府在境外發行的綠色債券等也在香港發行，令綠色金融產品更趨多樣化。」

▲ 陳浩濂在致辭時表示，香港政府十分有決心推動香港成為亞洲區內綠色金融樞紐。

許淑嫺緊接在主題演講環節，分享近年備受關注的碳市場及碳交易最新發展：「剛結束的COP26氣候峰會，各國除了對實現巴黎協定的目標加強共識，減少燃煤之外，另一重點啟示是批准碳市場框架，透過碳交易達成目標。中國作為最大排放國，未來數十年估計需要數百萬億資金，而碳稅及碳定價等必定成為重要工具，故未來碳市場試點交易機制的發展將成為焦點。」

▲ 許淑嫺於主題演講與在場人士分享碳交易市場趨勢及最新發展。

網上直播專題討論 大灣區市場潛力龐大



活動緊接舉行兩場專題論壇，同時於香港經濟日報社交媒體平台上直播。首先由金融發展局總監及政策研究主管董一岳博士、環境社會及企業管治基準學會創辦人龐寶林及KEYSTONE CAPITAL行政總裁陳德翹一同分享「綠色金融的最新發展與機遇」。

▲ 「綠色金融的最新發展與機遇」專題討論講者董一岳博士（左2）、龐寶林（右2）及陳德翹（右1）。

董博士贊同政府近年牽頭發展綠色金融，並建議應繼續以小政府角色引導業界發行更多綠色債券，因不少海外保險或退休基金，都對香港的綠色金融市場有興趣。龐寶林則指出，不少ESG基金持股集中於新經濟及科技股，雖然初期投入成本較高，但隨着生態系統愈趨成熟，投資成本會不斷降低，故適合中長綫投資者。陳德翹認為大灣區市場對香港發展綠色金融相當重要，近期國企及民營基金公司的氫能項目在政策推動下，在市場成功籌集到不少資金，故他相信未來氫能板塊具發展潛力。



為持分者創造價值 綠色轉型知而後行

此外，香港恒生大學校長何順文教授、生產力促進局綠色生活與創新部總經理都永海、香港上海大酒店有限公司企業責任及可持續發展經理黃書培則一同探討「發展與企業創新轉型」。何教授指出ESG中的S不應歸納為Social，改為Stakeholder較為恰當，指為所有持分者創造價值，減少衝突。他又認為COP26已發出不能再等的訊息，企業須及早建立具方向性的指標，追上全球減碳步伐。

▲ 「ESG發展與企業創新轉型」專題討論講者，左起：都永海、何順文及黃書培。

都永海則以顧問角度分享企業面對綠色轉型普遍遇到的三大困難，第一是對理解不足，欠缺方向及目標；第二是執行上欠缺實務性計劃；第三是不夠資源、資金及人才。黃書培則分享半島酒店的可持續發展理念及項目執行上的經驗，點出管理層確立長遠目標，並定期討論調整的重要性。

▲ 今屆嘉許計劃的11間支持機構代表及顧問團成員合照。

▲ 主禮嘉賓與主題演講及專題論壇講者合照。

至於當日活動的重頭戲──嘉許禮，共有16間金融機構及上市公司獲嘉許為「2020-2021年度傑出ESG企業」，另有3間機構獲得年度特別嘉許項目（見下表）。

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有關計劃詳情請瀏覽「傑出環境、社會及企業管治表現嘉許計劃」網站。

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(特約)