九龍灣罕有新供應 呎價或挑戰同區新指標

【新盤拆局】牛頭角道皓日所在地區多年未有新盤，相信亦如近期的屏山、洪水橋區一樣，成為九龍灣區新指標。《一手住宅物業銷售條例》下分區計劃大綱圖來計，牛頭角道項目所在地區為「九龍灣及牛頭角」，範圍內的大型

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