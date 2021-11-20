九龍灣罕有新供應 呎價或挑戰同區新指標 置業家居 2021/11/20 分享： 【新盤拆局】牛頭角道皓日所在地區多年未有新盤，相信亦如近期的屏山、洪水橋區一樣，成為九龍灣區新指標。《一手住宅物業銷售條例》下分區計劃大綱圖來計，牛頭角道項目所在地區為「九龍灣及牛頭角」，範圍內的大型 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 九龍灣罕有新供應 皓日主打中小型戶 同區配套及二手市場大檢閱 今日 九龍灣罕有新供應 皓日主打中小型戶 同區配套及二手市場大檢閱 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 今日 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 德福花園直達商場及港鐵站 呎價$1.3萬有交易 今日 德福花園直達商場及港鐵站 呎價$1.3萬有交易 得寶花園1房放盤多 最平叫價$435萬起 今日 得寶花園1房放盤多 最平叫價$435萬起 嘉和園、宏光樓及利基大廈樓齡逾40年 $510萬可購2房 今日 嘉和園、宏光樓及利基大廈樓齡逾40年 $510萬可購2房 你可能感興趣 九龍灣罕有新供應 皓日主打中小型戶 同區配套及二手市場大檢閱 今日 01:00 九龍灣罕有新供應 皓日主打中小型戶 同區配套及二手市場大檢閱 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 今日 01:00 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 德福花園直達商場及港鐵站 呎價$1.3萬有交易 今日 01:00 德福花園直達商場及港鐵站 呎價$1.3萬有交易 最新專欄文章 更多 九龍灣罕有新供應 皓日主打中小型戶 同區配套及二手市場大檢閱 今日 九龍灣罕有新供應 皓日主打中小型戶 同區配套及二手市場大檢閱 嘉和園、宏光樓及利基大廈樓齡逾40年 $510萬可購2房 今日 嘉和園、宏光樓及利基大廈樓齡逾40年 $510萬可購2房 得寶花園1房放盤多 最平叫價$435萬起 今日 得寶花園1房放盤多 最平叫價$435萬起 德福花園直達商場及港鐵站 呎價$1.3萬有交易 今日 德福花園直達商場及港鐵站 呎價$1.3萬有交易 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 今日 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 上車盤 一手市場