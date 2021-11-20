淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場

【直擊九龍灣二手市況】淘大花園為「九龍灣三寶」之一，距離港鐵九龍灣站僅數分鐘步程，位置同樣方便。屋苑前身為淘大食品的醬油食品工場，其後由恒隆發展，樓齡約34至41年，提供4,896個單位，同樣只設1至

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