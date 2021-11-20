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德福花園直達商場及港鐵站 呎價$1.3萬有交易

置業家居 2021/11/20

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【直擊九龍灣二手市況】要數區內最方便的二手屋苑，莫過於位處港鐵九龍灣站上蓋的德福花園。屋苑於1980年5月至1982年2月間分4期入伙，設41幢住宅大廈，提供接近5,000伙，間隔由1至2房，實用面積

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欄名 : 封面故事

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