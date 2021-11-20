德福花園直達商場及港鐵站 呎價$1.3萬有交易 置業家居 2021/11/20 分享： 【直擊九龍灣二手市況】要數區內最方便的二手屋苑，莫過於位處港鐵九龍灣站上蓋的德福花園。屋苑於1980年5月至1982年2月間分4期入伙，設41幢住宅大廈，提供接近5,000伙，間隔由1至2房，實用面積 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 九龍灣罕有新供應 皓日主打中小型戶 同區配套及二手市場大檢閱 今日 九龍灣罕有新供應 皓日主打中小型戶 同區配套及二手市場大檢閱 九龍灣罕有新供應 呎價或挑戰同區新指標 今日 九龍灣罕有新供應 呎價或挑戰同區新指標 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 今日 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 得寶花園1房放盤多 最平叫價$435萬起 今日 得寶花園1房放盤多 最平叫價$435萬起 嘉和園、宏光樓及利基大廈樓齡逾40年 $510萬可購2房 今日 嘉和園、宏光樓及利基大廈樓齡逾40年 $510萬可購2房 你可能感興趣 九龍灣罕有新供應 皓日主打中小型戶 同區配套及二手市場大檢閱 今日 01:00 九龍灣罕有新供應 皓日主打中小型戶 同區配套及二手市場大檢閱 九龍灣罕有新供應 呎價或挑戰同區新指標 今日 01:00 九龍灣罕有新供應 呎價或挑戰同區新指標 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 今日 01:00 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 最新專欄文章 更多 九龍灣罕有新供應 皓日主打中小型戶 同區配套及二手市場大檢閱 今日 九龍灣罕有新供應 皓日主打中小型戶 同區配套及二手市場大檢閱 嘉和園、宏光樓及利基大廈樓齡逾40年 $510萬可購2房 今日 嘉和園、宏光樓及利基大廈樓齡逾40年 $510萬可購2房 得寶花園1房放盤多 最平叫價$435萬起 今日 得寶花園1房放盤多 最平叫價$435萬起 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 今日 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 九龍灣罕有新供應 呎價或挑戰同區新指標 今日 九龍灣罕有新供應 呎價或挑戰同區新指標 放盤 銀行 二手市場 德福花園