得寶花園1房放盤多 最平叫價$435萬起

【直擊九龍灣二手市況】得寶花園位處牛頭角道3號，由恒基兆業發展，樓齡約37年，8幢大廈合共提供2,016伙，當中1房戶佔超過6成，其餘均為2房單位。屋苑基座為商場「牛下新城」所在，亦有室外泳池及平台花

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