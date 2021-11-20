嘉和園、宏光樓及利基大廈樓齡逾40年 $510萬可購2房

【直擊九龍灣二手市況】在得寶花園及淘大花園之間有3個樓齡介乎43至44年的舊樓群，分別為嘉和園、宏光樓及利基大廈，合共提供1,905伙。當中利基大廈一梯8伙，每層設有2個1房單位及6個2房單位。其餘2

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