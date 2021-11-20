九龍灣罕有新供應 皓日主打中小型戶 同區配套及二手市場大檢閱

九龍灣發展已算成熟，區內各類住宅供應齊備，民生購物商場亦有選擇，新盤皓日推售在即，想買新樓或偷步入市二手樓的讀者，可先留意一下九龍灣最新二手市況及周邊配套！

香港工業全盛時期，東九龍亦是香港的工業基地，

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