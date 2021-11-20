九龍灣罕有新供應 皓日主打中小型戶 同區配套及二手市場大檢閱 置業家居 2021/11/20 分享： 九龍灣發展已算成熟，區內各類住宅供應齊備，民生購物商場亦有選擇，新盤皓日推售在即，想買新樓或偷步入市二手樓的讀者，可先留意一下九龍灣最新二手市況及周邊配套！ 香港工業全盛時期，東九龍亦是香港的工業基地， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 九龍灣罕有新供應 呎價或挑戰同區新指標 今日 九龍灣罕有新供應 呎價或挑戰同區新指標 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 今日 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 德福花園直達商場及港鐵站 呎價$1.3萬有交易 今日 德福花園直達商場及港鐵站 呎價$1.3萬有交易 得寶花園1房放盤多 最平叫價$435萬起 今日 得寶花園1房放盤多 最平叫價$435萬起 嘉和園、宏光樓及利基大廈樓齡逾40年 $510萬可購2房 今日 嘉和園、宏光樓及利基大廈樓齡逾40年 $510萬可購2房 你可能感興趣 九龍灣罕有新供應 呎價或挑戰同區新指標 今日 01:00 九龍灣罕有新供應 呎價或挑戰同區新指標 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 今日 01:00 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 德福花園直達商場及港鐵站 呎價$1.3萬有交易 今日 01:00 德福花園直達商場及港鐵站 呎價$1.3萬有交易 最新專欄文章 更多 嘉和園、宏光樓及利基大廈樓齡逾40年 $510萬可購2房 今日 嘉和園、宏光樓及利基大廈樓齡逾40年 $510萬可購2房 得寶花園1房放盤多 最平叫價$435萬起 今日 得寶花園1房放盤多 最平叫價$435萬起 德福花園直達商場及港鐵站 呎價$1.3萬有交易 今日 德福花園直達商場及港鐵站 呎價$1.3萬有交易 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 今日 淘大花園現約30伙放盤 $520萬入場 九龍灣罕有新供應 呎價或挑戰同區新指標 今日 九龍灣罕有新供應 呎價或挑戰同區新指標 二手市場 上車盤 放盤 九龍灣 一手市場