石峽尾緹外涉64伙快將推售 獨立屋面積逾萬呎 置業家居 2021/11/20 分享： 嘉里九龍豪宅龍駒道新盤緹外已經獲得滿意紙，隨即上載樓書，獨立屋面積廣達1.16萬平方呎，示範單位近完成，快推出市場應市。 緹外樓書顯示，緹外由5座住宅大樓及3座獨立屋組成，提供64伙單位。住宅大樓分為第 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 堅尼地城KENNEDY 38今日開賣130伙 折實$618.3萬起入場 今日 堅尼地城KENNEDY 38今日開賣130伙 折實$618.3萬起入場 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 2021/11/13 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 2021/11/13 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎 2021/11/13 古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 2021/11/13 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 豪宅 一手市場