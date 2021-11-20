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石峽尾緹外涉64伙快將推售 獨立屋面積逾萬呎

置業家居 2021/11/20

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嘉里九龍豪宅龍駒道新盤緹外已經獲得滿意紙，隨即上載樓書，獨立屋面積廣達1.16萬平方呎，示範單位近完成，快推出市場應市。

緹外樓書顯示，緹外由5座住宅大樓及3座獨立屋組成，提供64伙單位。住宅大樓分為第

...

欄名 : 新盤速遞

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