堅尼地城KENNEDY 38今日開賣130伙 折實$618.3萬起入場 置業家居 2021/11/20 分享： 堅尼地城KENNEDY 38今日（20日）首輪開售130伙單位，折實價由$618.3萬起。KENNEDY 38將於今日首輪開售130伙，來自價單1號至3號，實用面積229至332平方呎，價單定價$ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 石峽尾緹外涉64伙快將推售 獨立屋面積逾萬呎 今日 石峽尾緹外涉64伙快將推售 獨立屋面積逾萬呎 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 2021/11/13 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 2021/11/13 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎 2021/11/13 古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 2021/11/13 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 一手市場 KENNEDY 38