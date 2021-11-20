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堅尼地城KENNEDY 38今日開賣130伙 折實$618.3萬起入場

置業家居 2021/11/20

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堅尼地城KENNEDY 38今日（20日）首輪開售130伙單位，折實價由$618.3萬起。KENNEDY 38將於今日首輪開售130伙，來自價單1號至3號，實用面積229至332平方呎，價單定價$

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欄名 : 新盤速遞

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