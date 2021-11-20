未補地價公屋量跌價升 屢現高價成交 置業家居 2021/11/20 分享： 本港未補價公屋交投量雖隨大市大幅回落，但因整體樓價上升，令公屋單位造價持續向上，10月更錄得不少新高個案。代理指，因單位買入價大多只需約數十萬元，現轉手時更可成為「百萬富翁」！ 根據房委會於11月1日公 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 OMA OMA剛收樓約30伙放租 1房$1.2萬起 2021/11/13 OMA OMA剛收樓約30伙放租 1房$1.2萬起 浴室不設門檻石 當心漏水滲進廳房【獲90分 】 2021/11/13 浴室不設門檻石 當心漏水滲進廳房【獲90分 】 OMA OMA實用長廳 2021/11/13 OMA OMA實用長廳 新界西1房供應充裕 菁雋未過SSD $440萬可入場 2021/11/06 新界西1房供應充裕 菁雋未過SSD $440萬可入場 新界東半新樓1房盤源足 最平$510萬做業主 2021/10/30 新界東半新樓1房盤源足 最平$510萬做業主 放盤 補地價 公屋 利東邨 鳳德邨 祥華邨 綠置居 啟鑽苑