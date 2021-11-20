未補地價公屋量跌價升 屢現高價成交

本港未補價公屋交投量雖隨大市大幅回落，但因整體樓價上升，令公屋單位造價持續向上，10月更錄得不少新高個案。代理指，因單位買入價大多只需約數十萬元，現轉手時更可成為「百萬富翁」！

根據房委會於11月1日公

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