演員麥芷誼疫情期間「無戲拍」 兼任地產代理雙綫發展 置業家居 2021/11/20 分享： 疫情打擊影視行業，去年政府實施限聚令措施，影視製作馬上叫停，不少演員「無戲拍」、零收入。演員麥芷誼（Koyi）於疫情期間慘變雙失，「無戲拍」之餘，亦辭去原本的半職工作，幸好經朋友介紹接觸地產代理行業， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 全新科技品牌Oodles為用家量身訂造 由度尺到做傢俬一條龍 2021/11/13 全新科技品牌Oodles為用家量身訂造 由度尺到做傢俬一條龍 90後兄弟 西貢開Cafe 推廣「夜啡」文化 2021/11/06 90後兄弟 西貢開Cafe 推廣「夜啡」文化 推介菜式 首創黑芝麻肉鬆吐司 2021/11/06 推介菜式 首創黑芝麻肉鬆吐司 社企樂「膳」堂成立7年 免費派飯助貧苦 2021/10/30 社企樂「膳」堂成立7年 免費派飯助貧苦 微辣創辦人「六毫子」：30歲前最好的投資 就是投資自己 2021/10/23 微辣創辦人「六毫子」：30歲前最好的投資 就是投資自己 人物專訪 演員 地產代理