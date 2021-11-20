演員麥芷誼疫情期間「無戲拍」 兼任地產代理雙綫發展

疫情打擊影視行業，去年政府實施限聚令措施，影視製作馬上叫停，不少演員「無戲拍」、零收入。演員麥芷誼（Koyi）於疫情期間慘變雙失，「無戲拍」之餘，亦辭去原本的半職工作，幸好經朋友介紹接觸地產代理行業，

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