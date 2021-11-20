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CCL按周漲1.22% 升幅29周以來最大

置業家居 2021/11/20

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中原城市領先指數CCL最新報188.34點（根據11月8日至11月14日簽訂正式買賣合約，10月25日至10月31日簽臨時買賣合約計算），按周升1.22%，升幅29周以來最大。

本周樓價四區2升2跌。港

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