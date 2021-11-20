CCL按周漲1.22% 升幅29周以來最大 置業家居 2021/11/20 分享： 中原城市領先指數CCL最新報188.34點（根據11月8日至11月14日簽訂正式買賣合約，10月25日至10月31日簽臨時買賣合約計算），按周升1.22%，升幅29周以來最大。 本周樓價四區2升2跌。港 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 最新報186.06點 CCL按周微跌0.11% 2021/11/13 最新報186.06點 CCL按周微跌0.11% CCL結束五連跌 按周升0.05% 報186.27點 2021/11/06 CCL結束五連跌 按周升0.05% 報186.27點 CCL回軟5星期 按周跌0.18%至186.17點 2021/10/30 CCL回軟5星期 按周跌0.18%至186.17點 CCL連跌4周 最新報186.51點 2021/10/23 CCL連跌4周 最新報186.51點 CCL連跌3星期 按周降0.94% 報187.15點 2021/10/16 CCL連跌3星期 按周降0.94% 報187.15點 CCL 二手市場 施政報告 中原地產