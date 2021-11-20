相連單位按揭稅項要點計？

置業考慮因素眾多，戶型是其中一個重要考量。上車客或投資客一般傾向選擇開放式或1房單位，家庭客或換樓客則大多選擇2房以上單位。為迎合不同買家，發展商會推出各式各樣的戶形以迎合不同客群。除上述單位外，某些樓盤設有特色戶型如洋房、相連單位等。今集筆者與大家淺談相連單位的注意事項。

「原裝相連」只涉一張樓契

相連單位指兩個打通的單位，當中亦有分「原裝相連」或「自製相連」。發展商出售的相連單位，最常見的如複式單位，在物以罕為貴的情況下，價格一般比獨立出售兩個單位更高。而發展商推出的「原裝相連」已向屋宇署申請有相連屋則，買家購入該單位時只涉及一張樓契，申請按揭時，與一般單位無異。

「自製相連」或涉多重按揭及印花稅

然而，市面上亦有人放售「自製相連」單位，意思是賣家將兩個獨立單位打通。同樣地，自製相連單位的售價一般亦較兩個單位分開售出為高。考慮購入「自製相連」前，應先確認該單位有否已向屋宇署或田土廳完成入則申請，如有違規情況，或契約不清晰，或會影響按揭審批、日後轉售甚至涉及相關法律問題等。

由於「自製相連」單位原屬兩個獨立單位，因此單位擁有兩份樓契，承造按揭以及稅項與「原裝相連」亦大不同。試舉一例，A先生購入一個「自製相連」單位，涉及兩張樓契，銀行估價為每間各$400萬，如A先生以一份文書購買該單位，從價印花稅須以第一標準稅率計算，即$400萬x2x15%=$120萬。按揭成數方面，由於銀行將視作多重按揭，2個單位均最高只可承造5成按揭。

從例子可見，購入「自製相連」單位或涉及多重按揭及印花稅問題，首期及稅項支出與「原裝相連」有可能大相徑庭。購入相連單位前，宜做好資料搜集以及計算清楚，亦可尋找專業按揭中介公司作免費查詢。

▲ 購入「自製相連」單位或涉及多重按揭及印花稅問題，首期及稅項支出與「原裝相連」可能大相徑庭，購入前宜做好資料搜集以及計算清楚。（資料圖片）