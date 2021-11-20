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英國Consilio區內名校林立 逾千呎僅售$443.5萬起

置業家居 2021/11/20

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Warwichshire位處英國中部以西，環境優美之餘，亦名校林立，今次便為大家帶來永久業權的別墅項目Consilio，現仍有3至5房戶型放售，實用面積由1,040至2,307平方呎，售價則由42.5

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欄名 : 海外置業

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