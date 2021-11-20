英國Consilio區內名校林立 逾千呎僅售$443.5萬起 置業家居 2021/11/20 分享： Warwichshire位處英國中部以西，環境優美之餘，亦名校林立，今次便為大家帶來永久業權的別墅項目Consilio，現仍有3至5房戶型放售，實用面積由1,040至2,307平方呎，售價則由42.5 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 英國肯特郡The Triangle首期低至$39萬 租金回報可達6厘 2021/11/13 英國肯特郡The Triangle首期低至$39萬 租金回報可達6厘 Fifty5ive 交通購物方便 首期$61.4萬可進駐 2021/11/06 Fifty5ive 交通購物方便 首期$61.4萬可進駐 伯明翰The Axium空間寬敞 入場費僅$278.6萬起 2021/10/30 伯明翰The Axium空間寬敞 入場費僅$278.6萬起 【海外物業】消委會：涉境外物業銷售投訴飆升 6成屬非持牌代理 買家平均損失36.8萬元 2021/10/28 【海外物業】消委會：涉境外物業銷售投訴飆升 6成屬非持牌代理 買家平均損失36.8萬元 曼徹斯特Belmont Place連租約售$150萬起 即買即享逾5厘回報 2021/10/23 曼徹斯特Belmont Place連租約售$150萬起 即買即享逾5厘回報 英國 海外物業 移民 英鎊