DFA亞洲最具影 響力設計獎 展示當代生活潮流 置業家居 2021/11/20 分享： 【年度推介】DFA亞洲最具影響力設計獎自2003年設立以來，已表彰了數以千計優秀作品，展示亞洲設計師的潮流觸覺與環球視野。一如往年，2021年的DFA亞洲最具影響力設計獎，依舊設有大獎及組別獎項，當中 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 今日 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 DFA香港青年設計才俊獎 獲$500萬贊助實習及深造 今日 DFA香港青年設計才俊獎 獲$500萬贊助實習及深造 你可能感興趣 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 今日 01:00 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 DFA香港青年設計才俊獎 獲$500萬贊助實習及深造 今日 01:00 DFA香港青年設計才俊獎 獲$500萬贊助實習及深造 最新專欄文章 更多 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 今日 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 DFA香港青年設計才俊獎 獲$500萬贊助實習及深造 今日 DFA香港青年設計才俊獎 獲$500萬贊助實習及深造 米蘭國際家具展復辦 薪火相傳 推廣創意 2021/10/30 米蘭國際家具展復辦 薪火相傳 推廣創意 Affordable Art Fair倫敦站 與網購雙軌並行 2021/10/23 Affordable Art Fair倫敦站 與網購雙軌並行 環球藝術品由$272起 首次購買尊享10%折扣 2021/10/23 環球藝術品由$272起 首次購買尊享10%折扣 哈佛大學 家居 設計師 比賽 建築設計 雷蛇（01337）