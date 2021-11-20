DFA香港青年設計才俊獎 獲$500萬贊助實習及深造 置業家居 2021/11/20 分享： 【同場加映】將於12月1日舉行頒獎禮的DFA香港青年設計才俊獎，已選出16位年齡介乎18至35歲的香港設計師或畢業生獲加許。當中14位得獎者將獲合共$500萬港元贊助，遠赴海外跟隨國際頂尖設計師工作6 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 今日 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 DFA亞洲最具影 響力設計獎 展示當代生活潮流 今日 DFA亞洲最具影 響力設計獎 展示當代生活潮流 你可能感興趣 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 今日 01:00 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 DFA亞洲最具影 響力設計獎 展示當代生活潮流 今日 01:00 DFA亞洲最具影 響力設計獎 展示當代生活潮流 最新專欄文章 更多 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 今日 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 DFA亞洲最具影 響力設計獎 展示當代生活潮流 今日 DFA亞洲最具影 響力設計獎 展示當代生活潮流 米蘭國際家具展復辦 薪火相傳 推廣創意 2021/10/30 米蘭國際家具展復辦 薪火相傳 推廣創意 Affordable Art Fair倫敦站 與網購雙軌並行 2021/10/23 Affordable Art Fair倫敦站 與網購雙軌並行 環球藝術品由$272起 首次購買尊享10%折扣 2021/10/23 環球藝術品由$272起 首次購買尊享10%折扣 家居 比賽 香港知專設計學院 香港理工大學 兆禧苑 建築設計