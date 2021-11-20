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DFA香港青年設計才俊獎 獲$500萬贊助實習及深造

置業家居 2021/11/20

分享：

【同場加映】將於12月1日舉行頒獎禮的DFA香港青年設計才俊獎，已選出16位年齡介乎18至35歲的香港設計師或畢業生獲加許。當中14位得獎者將獲合共$500萬港元贊助，遠赴海外跟隨國際頂尖設計師工作6

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欄名 : 家居頭條

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