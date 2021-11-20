DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 置業家居 2021/11/20 分享： 「DFA設計獎2021」得獎名單出爐！當中3位被受推崇的設計界傳奇人物，包括哈佛大學陳曾熙公共衞生學院常駐教授Patrick Whitney、雷蛇行政總裁兼聯合創辦人陳民亮及靳劉高設計創辦人劉小康，更 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 DFA亞洲最具影 響力設計獎 展示當代生活潮流 今日 DFA亞洲最具影 響力設計獎 展示當代生活潮流 DFA香港青年設計才俊獎 獲$500萬贊助實習及深造 今日 DFA香港青年設計才俊獎 獲$500萬贊助實習及深造 你可能感興趣 DFA亞洲最具影 響力設計獎 展示當代生活潮流 今日 01:00 DFA亞洲最具影 響力設計獎 展示當代生活潮流 DFA香港青年設計才俊獎 獲$500萬贊助實習及深造 今日 01:00 DFA香港青年設計才俊獎 獲$500萬贊助實習及深造 最新專欄文章 更多 DFA香港青年設計才俊獎 獲$500萬贊助實習及深造 今日 DFA香港青年設計才俊獎 獲$500萬贊助實習及深造 DFA亞洲最具影 響力設計獎 展示當代生活潮流 今日 DFA亞洲最具影 響力設計獎 展示當代生活潮流 米蘭國際家具展復辦 薪火相傳 推廣創意 2021/10/30 米蘭國際家具展復辦 薪火相傳 推廣創意 Affordable Art Fair倫敦站 與網購雙軌並行 2021/10/23 Affordable Art Fair倫敦站 與網購雙軌並行 環球藝術品由$272起 首次購買尊享10%折扣 2021/10/23 環球藝術品由$272起 首次購買尊享10%折扣 哈佛大學 家居 設計師 比賽 建築設計 雷蛇（01337） 可持續發展