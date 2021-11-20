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DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計

置業家居 2021/11/20

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「DFA設計獎2021」得獎名單出爐！當中3位被受推崇的設計界傳奇人物，包括哈佛大學陳曾熙公共衞生學院常駐教授Patrick Whitney、雷蛇行政總裁兼聯合創辦人陳民亮及靳劉高設計創辦人劉小康，更

...

欄名 : 家居頭條

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