  • 24°C
香港時間 : 20211120日 (六) 02:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

錦田半拍生活節漫遊郊區 即吃本地菜 營火音樂會體驗

副刊版 2021/11/20

分享：

由市區來到元朗錦田，就如走進一個結界一樣，由喧擾繁忙、人多車多的鬧市，頓時變得一片寧靜悠閒，這個小社區仿似香港的後花園。上星期參與了錦田《半拍．生活節》，大會舉辦多個特色節目，再次喚起久違的出遊感覺。

...

欄名 : 本地遊

最新專欄文章 更多

香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節 必飲一豆兩烘‧一豆兩沖
今日
香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節 必飲一豆兩烘‧一豆兩沖
長洲文青小店散策 海傍露營Cafe盡享閒情
2021/11/19
長洲文青小店散策 海傍露營Cafe盡享閒情
蠟筆小新 X Chocolate Rain登陸新都城中心 3.5米巨型小新坐鎮富士山
2021/11/17
蠟筆小新 X Chocolate Rain登陸新都城中心 3.5米巨型小新坐鎮富士山
置富Malls呈獻 Sanrio男團HAPIDANBUI 打卡裝置展
2021/11/16
置富Malls呈獻 Sanrio男團HAPIDANBUI 打卡裝置展
屯門150呎卡通動漫壁畫 成打卡熱點
2021/11/15
屯門150呎卡通動漫壁畫 成打卡熱點
錦田 Local Tour 單車 農場 豪宅

下一篇文章

香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節 必飲一豆兩烘‧一豆兩沖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？