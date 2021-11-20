錦田半拍生活節漫遊郊區 即吃本地菜 營火音樂會體驗 副刊版 2021/11/20 分享： 由市區來到元朗錦田，就如走進一個結界一樣，由喧擾繁忙、人多車多的鬧市，頓時變得一片寧靜悠閒，這個小社區仿似香港的後花園。上星期參與了錦田《半拍．生活節》，大會舉辦多個特色節目，再次喚起久違的出遊感覺。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節 必飲一豆兩烘‧一豆兩沖 今日 香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節 必飲一豆兩烘‧一豆兩沖 長洲文青小店散策 海傍露營Cafe盡享閒情 2021/11/19 長洲文青小店散策 海傍露營Cafe盡享閒情 蠟筆小新 X Chocolate Rain登陸新都城中心 3.5米巨型小新坐鎮富士山 2021/11/17 蠟筆小新 X Chocolate Rain登陸新都城中心 3.5米巨型小新坐鎮富士山 置富Malls呈獻 Sanrio男團HAPIDANBUI 打卡裝置展 2021/11/16 置富Malls呈獻 Sanrio男團HAPIDANBUI 打卡裝置展 屯門150呎卡通動漫壁畫 成打卡熱點 2021/11/15 屯門150呎卡通動漫壁畫 成打卡熱點 錦田 Local Tour 單車 農場 豪宅