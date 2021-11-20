錦田半拍生活節漫遊郊區 即吃本地菜 營火音樂會體驗

由市區來到元朗錦田，就如走進一個結界一樣，由喧擾繁忙、人多車多的鬧市，頓時變得一片寧靜悠閒，這個小社區仿似香港的後花園。上星期參與了錦田《半拍．生活節》，大會舉辦多個特色節目，再次喚起久違的出遊感覺。

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