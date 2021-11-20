香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節 必飲一豆兩烘‧一豆兩沖 副刊版 2021/11/20 分享： 想念在咖啡文化濃厚的台灣Cafe Hopping，不妨參與由咖啡店「鳥山．商號」主辦的香港首個大型台灣咖啡文化節「2021台灣咖啡文化季」。隔岸與台灣不同咖啡店合作，將當地烘焙咖啡豆直送來港，感受台灣 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 錦田半拍生活節漫遊郊區 即吃本地菜 營火音樂會體驗 今日 錦田半拍生活節漫遊郊區 即吃本地菜 營火音樂會體驗 長洲文青小店散策 海傍露營Cafe盡享閒情 2021/11/19 長洲文青小店散策 海傍露營Cafe盡享閒情 蠟筆小新 X Chocolate Rain登陸新都城中心 3.5米巨型小新坐鎮富士山 2021/11/17 蠟筆小新 X Chocolate Rain登陸新都城中心 3.5米巨型小新坐鎮富士山 置富Malls呈獻 Sanrio男團HAPIDANBUI 打卡裝置展 2021/11/16 置富Malls呈獻 Sanrio男團HAPIDANBUI 打卡裝置展 屯門150呎卡通動漫壁畫 成打卡熱點 2021/11/15 屯門150呎卡通動漫壁畫 成打卡熱點 咖啡 台灣