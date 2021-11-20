香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節 必飲一豆兩烘‧一豆兩沖

想念在咖啡文化濃厚的台灣Cafe Hopping，不妨參與由咖啡店「鳥山．商號」主辦的香港首個大型台灣咖啡文化節「2021台灣咖啡文化季」。隔岸與台灣不同咖啡店合作，將當地烘焙咖啡豆直送來港，感受台灣

...