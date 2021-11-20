NFT漏洞漸現 或礙數碼經濟發展

數碼化經濟是世界大潮流，在網絡市場中，數碼化商品已逐漸取代實物商品，例如音樂、電影、動漫、照片、文本等，不同格式的數碼化商品在市場中猶如雨後春筍。

數碼化革命 產權保障具挑戰

利用先進的資訊及通訊科技，數碼化商品和資產的存儲、複製、分銷的成本接近零，而在一個無限互聯的世界中，藝術作品可以在不同平台上製作、共享、重新混合等。正因網上內容創作的過程已變得非常簡單，任何擁有數碼設備的用家都可以輕而易舉地成為內容創作者。

數碼化革命為全球商業市場帶來許多新挑戰，例如如何驗證數碼化資產的真實性？如何釐清數碼化資產的擁有權？如何保障原創者的利益？從前在現實世界中，以唱片、磁帶、CD等實體來計算資產量比較容易，但在今天網絡世界中，藝術家如何精準地跟蹤其原創作品的使用量（例如歌曲的播放或下載次數）呢？尤其用家可能是來自第三方提供商的媒體，計算更加困難；又例如在混音創作方面，如何確定哪些作品被用於混音、混音後原創音樂家可獲取多少版權費等，仍然是業界需要重視的問題。

「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）近期在數碼化經濟市場興起，其設計正為上述問題提供了有效的方案。筆者認為，全球首個成功的NFT應用，非2017年加拿大推出的「謎戀貓」（Crypotokitties）網上養貓遊戲莫屬。該遊戲讓玩家透過「以太坊」（Ethereum）網絡進行加密交易，每個玩家可以使用「以太幣」公開買賣虛擬貓咪，並且可以與另一玩家馴養後代。

表面看來，「謎戀貓」只是一般的網絡遊戲，但技術上它並非那麼簡單，背後所採用的交易方法，充分反映出NFT的實用性，解決上述數碼化資產交易所面對的問題。在功能上，NFT中的「代幣」是一張數碼證書，透過區塊鏈技術，每個代幣都是獨一無二的。

在「謎戀貓」應用中，一隻虛擬貓咪（資產）便是一個代幣，NFT確保每張證書（代幣）與對應的貓咪維持一對一關係，因此它能證實資產的唯一性，同時，利用加密技術，NFT亦能證實買家對資產的擁有權。

再者，每一隻貓咪都有其獨特性，所以它對應的代幣，也難以與另一個代幣（即另一隻貓咪）直接交換，這限制正是NFT「非同質化代幣」的特質，與「同質化代幣」應用（例如比特幣等虛擬貨幣）截然不同。

NFT亦充分利用區塊鏈的「分散式帳本技術」（Distributed Ledger Technology，DLT），實踐去中心化交易，以提升交易透明度，令買賣雙方都可以很容易透過追溯「區塊」（帳本），了解每個代幣（每隻貓咪）交易的過程和歷史；而且區塊鏈的加密功能，使「區塊」內容難以被偽冒或刪改，維護代幣（貓咪）交易資訊的可靠性。

NFT交易透明公開 助分配紅利

在「謎戀貓」遊戲操作中，除了販售貓咪外，馴養後代過程也是公開的：雄性和雌性貓咪各自有代表它們的代幣（電子證書），所生的小貓當然也有屬於自己的獨立代幣，而代幣的「區塊」內容包含其父母的紀錄，令整個馴養過程的透明度提升，讓用家輕易地追蹤每一個交易（混合）過程。

換個場景，「謎戀貓」操作同樣適用於其他數碼資產交易平台。以數碼化音樂為例，系統不但可以利用NFT確保每首原創歌曲的原創者身份，更可以確保混音作品所有參與者的身份，以及各人貢獻之份額。從商務角度，這些紀錄有助各原創者獲得適當的紅利分配。

總言之，NFT可有效追蹤任何數碼化資產的生命周期，從創建、混合、交易、附加元數據、以至分發等不同任務，對數碼化資產管理及商務非常關鍵。不過，NFT並非十全十美，特別在文化處理上，仍然存在不少灰色地帶，例如：

代幣與實體資產 或有錯配

一、許多用家誤以為NFT同樣可以支撑實體資產交易，認為既然NFT能明確一對一地記錄目標資產的特性，因此不論虛擬或實體資產也可適用。但事實並非如此，原因是NFT系統可以確定代幣的唯一性，但如代幣所對應的是實體資產，系統無法證實該資產（例如藝術作品）的真偽，因此可能曾經被更換或模仿過。由此可見，虛擬世界的證書（代幣）和現實世界資產是有機會錯配的，如此該代幣便會變得一文不值。

二、NFT技術可用作證實數碼化資產的唯一性。NFT利用資產（例如虛擬貓咪）的原創資訊，例如原創的作家、地點、時間或其他特徵等作為「種子」（即「鑰匙」），進行資產加密，確保代幣和資產的一對一關係，以及此關係的獨特性，增加解碼難度。換句話說，用家要利用同一條鑰匙才能解碼，開啟自己的資產（作品）。

但如果多年後相對的解碼器被更新了，那麼現有的資產還能還原嗎？實際上，這是一個典型的「數碼檔案」問題，因此長遠而言，NFT解碼科技和其加密資產必須一同存檔，避免檔案之後「返魂無術」，可是這問題並未獲得業界關注。

資產「碎片化」 買家權益成疑

三、工商業界近年充分利用「碎片化」（Fragmentation）商業模式推行NFT買賣，數碼化資產被分割成多片碎片（Fragment），並利用獨立代幣對應各個碎片，分拆出售。有中文大學校友組織日前便推出NFT籌款活動，把一幅中大圖象切割成100格小圖，利用NFT每格出售。

「碎片化」的確可以擴大參與，但只擁有一塊碎片的買家，又可以擁有母圖多少的權利呢？他能利用這一片的權力參與二次創作嗎？再者，一旦相關的NFT網絡停辦了，在沒有統一NFT標準的情況下，那些被「碎片化」的母圖能夠被還原，重見天日嗎？NFT平台停辦絕非天方夜譚，且看年初推出的「魷魚貨幣」，推出後不久便倒台，令投機者虧蝕不扉。

欠國際標準 影響資產流通

四、NFT並沒有國際標準，今天市面常用的NFT標準包括「以太坊」ERC721、Flow、Solana等，例如「謎戀貓」便是建基於ERC721，反映利用NFT的資產難以跨平台使用，窒礙資產流通性。

近期，「元宇宙」（Metaverse）的概念全球鋪天蓋地，Roblox、前稱Facebook的Meta、微軟、騰信等國際創科巨擘均計劃大力發展，「元宇宙」將會創造人類未來的虛擬世界，數碼化資產交易將會大行其道，而NFT必然會大派用場。然而，要保障交易的透明度和公平性，政、商界對上述NFT漏洞絕對不容掉以輕心。

▲ NFT可有效追蹤任何數碼化資產的生命周期，對數碼化資產管理及商務非常關鍵，不過仍有不少灰色地帶。圖為今年3月以逾6900萬美元成交的NFT作品《Everydays:The First 5000 Days》。（法新社資料圖片）