促兒童接種 加快開關復常

本港開展新冠疫苗接種已達10個多月，雖然接種率已高近7成，但仍有約200萬人未接種第一劑疫苗，其中部分是兒童。新冠疫苗顧問專家委員會早前通過，將內地研發的科興疫苗接種年齡下限由18歲降至3歲，專家委員考究現有科學數據後，認為3至17歲兒童或青少年接種科興疫苗，在安全及有效性上有保證，並引述內地相關數據，涉及5,000萬名青少年接種合共約一億劑科興疫苗，顯示這些兒童接種後並無出現心肌炎個案。

雖然現時科興所提交的數據未有大型科學期刊驗證，但早在今年年中《刺針》期刊一個單一醫療中心、比較3至17歲兒童接種科興疫苗安全性及生產抗體的隨機雙盲研究，一期及二期臨床測試數據均顯示，科興疫苗所達致的抗體比率十分高，且副作用相對較輕。

根據臨床數據，大部分兒童和青少年感染新冠病毒後，重症及死亡個案均較年長者為低，但仍有部分兒童感染後產生嚴重症狀和併發症，其中兒童多器官發炎症候群（MIC-S）尤為常見，病童有機會出現持續發燒、肚痛、腹瀉、皮疹以及暈眩等症狀，通常需要住院甚至入住深切治療部。

美批兒童接種 FDA：利益大於風險

雖然接受支援性以及抗炎治療後，大多病童均會陸續康復，但現時這類炎症的成因和後遺症仍然不明，故現時很多研究皆認為，相比起接種疫苗可能出現的副作用，小童接種的整體利益較大。

美國食品及藥物管理局（FDA）早前批准復必泰疫苗緊急使用於5至15歲兒童，認為該年齡組別接種疫苗利益大於風險，現時當地所有5歲以上小童亦被安排接種新冠疫苗。雖然之前曾有接種復必泰疫苗的青少年出現心肌炎個案（其機率為百萬分之54），但大部分經治療後均逐漸康復，接種後產生嚴重反應的個案並不多，而現時美國為5至11歲兒童接種的分量亦有所調低，只會接種成年人分量的三分一、3星期後接種第二劑，而12歲以上青少年則可使用成人分量。

現時不同國家為兒童接種疫苗，都是在成年人接種取得一定成效後再推而廣之，以盡快爭取更高群體免疫比率。至於本港，現時科興和復必泰疫苗仍有相當存量，相信經過專家委員會討論後，12歲以下的兒童群組很快可選擇接種這兩種疫苗（編按：衞生署衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨日舉行聯席會議後建議，先為12至17歲人士接種科興疫苗）。

公開研究數據 讓家長釋疑

香港人普遍仍心存疫苗猶豫，要家長讓18歲以下子女接種疫苗，難免有不少心理障礙。政府除了要加大宣傳力度，以及公開研究數據，好讓家長們釋疑之外，對於產生嚴重反應的個案亦要注意不能過分渲染；而且小童接種後反應未必明顯，政府亦有責任教導家長如何觀察子女狀況，以策萬全。

在接種安排方面，校方可安排醫護人員到學校，為學生及家長作講解，並考慮即場為同意學生接種；校方亦應考慮給予一到兩天的疫苗假期，好讓家長能更密切監察小童接種後的狀況；現時秋冬流感高峰期將至，部分市民會接種流感疫苗，校方亦可考慮一併為學童接種流感和新冠疫苗，相信待小童接種新冠疫苗的比率提高，整體人口接種比率才有望提升到8成或以上。

雖然疫苗能否維持效用，仍要視乎新冠病毒變種及肆虐速度，但相信目前仍能為大部分人口減低染疫的嚴重性及入院比率，最起碼能令醫療系統不至於癱瘓，亦能有助加快對外開關，令市民生活漸趨正常。（文章只代表個人立場）

▲ 相信待小童接種新冠疫苗的比率提高，整體人口接種比率才有望提升到8成或以上。（資料圖片）