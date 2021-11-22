一直好奇電影《梅艷芳》的內地反應。開畫首四天共有接近五千萬元（人民幣，下同）票房收入，算是中規中矩。同期公映的韓寒監製新片《揚名立萬》是一億七千萬元，都不是熱爆，而且《梅艷芳》該晚熱些及靠口碑，相信也應可票房過億元。

在內地現在一片港風之中，除了港星之外，也真的有更多人提及香港粵語歌曲的流行過程。甚至乎，可以有一個中國大江南北最普及的粵語歌曲清單，教大家闖蕩江湖，唱卡拉OK時，跟內地朋友都有所共鳴，因為他們在不同年代都有自己的粵語飲歌。

當然，不同年紀的人有不同的飲歌，綜合經驗而言，現在較為通殺的，即是八〇後到九〇後主流一代都懂得唱的，就是周星馳版《西遊記》的主題曲《一生所愛》。我甚至見過，九〇後的年輕人會為此特別編排舞蹈去伴唱，發音也極準。

如果上了年紀的，當然就是唱舊時的香港電視劇主題曲，有兩首是現象級必然有效果的，一是《大俠霍元甲》，另一首是《上海灘》。當場到「萬里長城永不倒」的時候，還真的是一個山東老頭都似模似樣能唱幾句粵語（「永」字通常還是唱成國語）。

若論女歌手的歌，當然就是《萬水千山總是情》。這些都是他們八〇年代成個街區一同看電視的共同記憶。

但如果講校園風，意外地發現，原來黃凱芹都有不少粉絲，特別是他的《傷感的戀人》，據說是當年九〇年代校園男生吸引女生的絕招。而同代女歌手可憑粵語歌唱至傳遍全國，當然就要數陳慧嫻。《千千闕歌》則要放進九〇年代初整個社會企業轉型大背景，作為下海經商風氣起和離鄉打工潮下的惜別離主題歌。當然，還有Beyond作品，差不多成為街頭賣唱的基本入門歌。