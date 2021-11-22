當阿姐與家英遇上莎士比亞

與Liza姐（汪明荃）和家英哥（羅家英）飯聚，席間捎來好消息：原擬今年二月公演的《天仙配》及《英雄叛國》因疫情兩度延期，如今終於敲定十二月下旬在西九演出。香港社會經過近兩年的考驗，我們都深深感受到，以前視為理所當然的事，原來並非必然，諸如睇一齣劇。經歷失去才知珍貴和珍惜，仗着兩位粵劇前輩的堅持，戲迷今冬收到最好的聖誕及新年禮物。

是次公演八天合共十一場，可以想像，所需體力、心力和腦力，非一般人可輕鬆駕馭，台上的功力、功底和功架，是台下多年努力、堅持和熱忱的積累與沉澱。Liza姐說，《天仙配》是她與已故粵劇名伶聲哥（林家聲），於八三年首次合演的劇目。這個出奇制勝的組合，當年粵劇界未公演先轟動。事隔近四十年，Liza姐今年夥拍聲哥徒孫梁兆明（即林錦堂徒弟）演出，「希望能將我在八三年跟他師公演出時，所領悟和得着的一切細節，全部跟他分享。」她對粵劇的堅持和熱忱，由一顆貫注強烈傳承使命的心支撑着。

至於家英哥，他細說《英雄叛國》的構思和編寫始末，令我驚歎這位粵劇老倌，原來不僅深諳中國文化，就連西方文學也有研究。他親自編寫的粵劇《英雄叛國》，是以莎士比亞的《Macbeth》（馬克白）為藍本，他自言甚喜歡《Macbeth》的故事，劇情起承轉合很有張力，人物亦很立體，莎士比亞的故事結構有很多值得粵劇參考的地方，他一向喜歡這種陽剛味重的劇種。

在《Macbeth》中，有個慫恿丈夫刺殺皇帝的壞人，她就是Macbeth的夫人。猜猜誰會在《英雄叛國》出演這個奸角？Liza姐是也！相信這個角色，必定顛覆我們的想像，令人更好奇和期待。

將莎士比亞放進粵劇裏，少點容納性、少點膽識、少點跳脫思維都擔不起。Liza姐和家英哥親身示範了「心中無界，天下一家」的境界。心中無界，可達之境就是無邊，相信粵劇發展如是，做人也如是。