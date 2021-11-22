J's Bar Bistro X 護膚品牌est推下午茶送價值$1,000美容體驗套裝 副刊版 2021/11/22 分享： 踏入冬季，天氣開始轉冷，帝苑酒店J's Bar Bistro與日本高端護膚品牌est聯手推出全新的「冬日循環之美下午茶」（$598 /兩位用，另加一，聖誕節及新年期間除外），為食客帶來一個滋潤身心的下 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 汀蘭居推聖誕海鮮自助晚餐 12月10日前訂享8折優惠 今日 汀蘭居推聖誕海鮮自助晚餐 12月10日前訂享8折優惠 大公別館秋冬限定火鍋美食 必點冬蔭功膏蟹乳豬鍋 2021/11/19 大公別館秋冬限定火鍋美食 必點冬蔭功膏蟹乳豬鍋 同撈同煲火鍋進駐銅鑼灣 期間限定胡椒豬肚少爺雞湯 2021/11/19 同撈同煲火鍋進駐銅鑼灣 期間限定胡椒豬肚少爺雞湯 正宗拿坡里薄餅外賣店 登陸跑馬地 2021/11/17 正宗拿坡里薄餅外賣店 登陸跑馬地 韓國餐廳土生花 推合時冬日素宴 2021/11/17 韓國餐廳土生花 推合時冬日素宴 日本 產品 品牌 酒店 餐廳 美食 德國 新西蘭 意大利 魚