J's Bar Bistro X 護膚品牌est推下午茶送價值$1,000美容體驗套裝

踏入冬季，天氣開始轉冷，帝苑酒店J's Bar Bistro與日本高端護膚品牌est聯手推出全新的「冬日循環之美下午茶」（$598 /兩位用，另加一，聖誕節及新年期間除外），為食客帶來一個滋潤身心的下

...