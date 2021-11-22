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汀蘭居推聖誕海鮮自助晚餐 12月10日前訂享8折優惠

副刊版 2021/11/22

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聖誕將至，坐落汀九橋旁的汀蘭居（Bay Bridge Lifestyle Retreat）推出節日自助晚餐，現在於12月10日或之前預訂，更可尊享8折早鳥優惠。

酒店餐廳Bay's Kitchen &

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欄名 : 新鮮熱辣

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