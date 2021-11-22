迪士尼Pixar《怪獸公司》 聖誕裝置登陸太古城中心 副刊版 2021/11/22 分享： 今個聖誕，適逢迪士尼與彼思經典動畫《怪獸公司》上映20周年，太古城中心推出特別企劃，由即日至2022年1月2日期間推出「Merry GIFTmas @Cityplaza」聖誕主題活動，將商場二樓中庭及 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節 必飲一豆兩烘‧一豆兩沖 2021/11/20 香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節 必飲一豆兩烘‧一豆兩沖 錦田半拍生活節漫遊郊區 即吃本地菜 營火音樂會體驗 2021/11/20 錦田半拍生活節漫遊郊區 即吃本地菜 營火音樂會體驗 長洲文青小店散策 海傍露營Cafe盡享閒情 2021/11/19 長洲文青小店散策 海傍露營Cafe盡享閒情 蠟筆小新 X Chocolate Rain登陸新都城中心 3.5米巨型小新坐鎮富士山 2021/11/17 蠟筆小新 X Chocolate Rain登陸新都城中心 3.5米巨型小新坐鎮富士山 置富Malls呈獻 Sanrio男團HAPIDANBUI 打卡裝置展 2021/11/16 置富Malls呈獻 Sanrio男團HAPIDANBUI 打卡裝置展 商場 AR 太古城 太古