迪士尼Pixar《怪獸公司》 聖誕裝置登陸太古城中心

今個聖誕，適逢迪士尼與彼思經典動畫《怪獸公司》上映20周年，太古城中心推出特別企劃，由即日至2022年1月2日期間推出「Merry GIFTmas @Cityplaza」聖誕主題活動，將商場二樓中庭及

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