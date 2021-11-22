法國旗改藍色 海軍藍非關海天一色

如果問法國國旗是甚麽顏色，大家都會脫口而出答藍白紅（bleu-blanc-rouge），近日法國媒體報道，總統馬克龍原來「悄悄」把法國國旗的顏色改了已經至少1年，竟沒人發覺。他將國旗中的藍色給換了，將顏色較明亮的鈷藍色（cobalt blue,色碼#0047ab），改為較深邃的海軍藍（navy blue,色碼#000080）。愛麗舍宮、國會和政府相關建築物，從去年起已陸續換上新顏色國旗。

馬克龍改國旗顏色 符合大國夢

其實法國的3色旗在法國大革命時已有，革命軍帽徽顏色取自當時巴黎市徽紅藍兩色，君主立憲派代表人物又加入代表王室的白色。1794年，3色被確定為法蘭西第一共和國旗顏色，當時的藍色就是海軍藍，往後是法國海軍軍旗使用的顏色。1976年，前總統德斯坦為凸顯法國和歐洲之間良好關係，將國旗藍色變淡，近似當時歐洲委員會即今天歐盟旗幟的藍（名稱為反射藍, reflex blue），變成鈷藍色，換句話說馬克龍今次其實是將和歐盟旗顏色相近的藍，改回法國國旗當初的海軍藍。當局強調，國旗顏色變化不應被視為法國反歐盟的表態，而明年1月，法國也將擔任歐盟輪值主席。

據悉，修改國旗顏色這件事，想法最開始由前總參謀長提出，得到總統顧問等人支持並提出，馬克龍拍板。基於這些信息，馬克龍悄悄改了國旗顏色，被解讀為有向海軍致敬的意思，同時與法國大革命重新相連接，如此便符合他的大國夢。馬克龍上台後一直予人印象是尋求復興昔日強大的法國，要在世界有地位，不再做美國「小弟」。

法國海軍是世界上最古老海軍之一，一直被視為彰顯雄風的象徵。馬克龍任內，啟動第三代戰略核潛艇研發，法國海軍也扮演更大角色，不時去海外演習，法國本來賣潛艇給澳洲，被美國「截糊」，就搞㷫了馬克龍。借海軍藍言其志容易，能不能做到是另一回事。

我們經常說海軍藍，那麼海軍為何用藍色？因為海天一色，象徵天空和海洋？這只是大家的聯想。海軍藍最初由海上強權大英帝國先用，18世紀中，英國皇家海軍開始穿深藍色制服，在全球航行，為大英帝國擴張版圖、維護殖民地，後來其他國家有樣學樣，包括美國，海軍藍成了制服標準色。

它源於一種植物木藍（indigo），印度有很多，在18世紀英國的東印度公司管治時期，英國人在當地殖民後順勢就取得這種植物來製作顏色染料。木藍不僅儲量豐富、價格低廉，而且比其他染料的耐曬性好得多，更能承受太陽曝曬與海水侵蝕。英國本土也有出產藍色染料，但通常是用另一植物菘藍（woad）。

英國人大量應用木藍時，種菘藍的英國農夫曾經很不滿，聲稱它是「有毒的魔鬼植物」，呼籲抵制木藍。木藍所製成的靛藍染料，屬於所謂快速染料，染不同材料例如棉、麻、絲綢、羊毛同樣有效、靈活性高，靛藍成為18世紀歐洲紡織工業應用最廣泛的染料。木藍當時亦被引進美國，南卡羅萊納州成為主要靛藍染料產地，在美國獨立戰爭前，除了稻米之類，木藍亦是奴隸勞動生產的主要作物之一。作為帝國侵略、英國對外擴張象徵的海軍藍，也就這樣流行並染上了今天我們身上的衣服，以至各國軍警制服。

法國國旗有藍白紅3色，可是大家知道3種顏色不是平均分布嗎？其實藍色比例只佔30%、白色33%、紅色最多，佔37%。1794年時，起初確是各佔1/3，直到19世紀中，改成30：33：37比例，理由在於中間的白色較光亮，容易產生佔面積較多的錯覺，並且令紅色看起來不及藍色多，於是修改設計，將藍色收窄、紅色加闊，這樣能糾正旗幟飄動時的光學誤差，驟眼看起來反而感覺平均。

世界一路進步，色彩運用的科學如是，其他科學亦然。目前主要的藍染植物分四種：木藍、菘藍、蓼藍、馬藍。木藍生於陽光充足之地，多見於熱帶及亞熱帶，被認為是所有藍草植物中品質最好；先前提到的菘藍生長於較寒冷地區，中國亦有，莖葉作藍色染料，根可入藥，即板藍根。中國也有另一種的蓼藍，成語有云「青出於藍」，典故出自《荀子勸學篇》：「青，取之於藍，而青於藍」，古時中國人稱呼今日的藍色，是「靛青」色，這句中的「藍」就是指蓼藍此種植物，句子原意是蓼藍經提煉出的藍色，比蓼藍本身更藍，用來比喻人經過學習變得更優秀，後來常引伸指後輩比前輩優勝，或徒弟叻過師傅之類。

馬克龍能否比他不時掛口邊吹捧的戴高樂青出於藍？不可只着眼他將國旗改為海軍藍的「私私縮縮」，更需留意半年後的法國大選之前，他如何把自己的人氣催谷，否則連任唔到講乜都假，到時只可以飲劑據說清熱去瘀的木藍把火下。