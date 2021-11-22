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Spotify同步顯示歌詞 支援iOS Android等用戶

行政人員版 2021/11/22

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串流平台Spotify早前僅為部分地區提供同步顯示歌詞，目前服務終於推至全球。其官網最新公布，日前正式向所有地區，包括iOS及Android等平台的Spotify用家，提供同步顯示歌詞功能。

各用戶只需

...

欄名 : 科技新知

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