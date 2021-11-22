Spotify同步顯示歌詞 支援iOS Android等用戶 行政人員版 2021/11/22 分享： 串流平台Spotify早前僅為部分地區提供同步顯示歌詞，目前服務終於推至全球。其官網最新公布，日前正式向所有地區，包括iOS及Android等平台的Spotify用家，提供同步顯示歌詞功能。 各用戶只需 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 聯發科Wi-Fi 7 最快明春CES亮相 今日 聯發科Wi-Fi 7 最快明春CES亮相 高通Snapdragon芯片 傳棄用數字命名 2021/11/19 高通Snapdragon芯片 傳棄用數字命名 Windows 7 Chrome 支援延至後年1月 2021/11/19 Windows 7 Chrome 支援延至後年1月 明年手機產量預測 三星居首蘋果第2 2021/11/18 明年手機產量預測 三星居首蘋果第2 PS Remote Play更新 Android 12支援PS5手掣 2021/11/18 PS Remote Play更新 Android 12支援PS5手掣 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 iOS Android Spotify（美：SPOT） Spotify 商業 串流