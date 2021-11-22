聯發科Wi-Fi 7 最快明春CES亮相

目前Wi-Fi 6已逐步取代Wi-Fi 5成為市場主流，至於下一代新技術Wi-Fi 7亦將於明年初登場。聯發科日前除了發布新芯片天璣9000系列外，也在會議中透露即將涉足Wi-Fi 7無綫網絡技術，預

...