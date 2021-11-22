聯發科Wi-Fi 7 最快明春CES亮相 行政人員版 2021/11/22 分享： 目前Wi-Fi 6已逐步取代Wi-Fi 5成為市場主流，至於下一代新技術Wi-Fi 7亦將於明年初登場。聯發科日前除了發布新芯片天璣9000系列外，也在會議中透露即將涉足Wi-Fi 7無綫網絡技術，預 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Spotify同步顯示歌詞 支援iOS Android等用戶 今日 Spotify同步顯示歌詞 支援iOS Android等用戶 高通Snapdragon芯片 傳棄用數字命名 2021/11/19 高通Snapdragon芯片 傳棄用數字命名 Windows 7 Chrome 支援延至後年1月 2021/11/19 Windows 7 Chrome 支援延至後年1月 明年手機產量預測 三星居首蘋果第2 2021/11/18 明年手機產量預測 三星居首蘋果第2 PS Remote Play更新 Android 12支援PS5手掣 2021/11/18 PS Remote Play更新 Android 12支援PS5手掣 科技行業 科技軟件 科技硬件 產品 遊戲 CES 商業 商業營銷