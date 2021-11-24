灣區啟航–金融才俊計劃　助青年裝備技能把握大灣區機遇

▲ 「灣區啟航–金融才俊計劃」啟動儀式於上周四（18日）假灣仔香港會議展覽中心舉行。

大灣區是國家近年的重大發展戰略之一，根據大灣區營商景氣指數顯示，指數從2020 年第4 季度的50.2 升至2021 年第2 季度的58.7，證明營商信心強勁，營商環境穩步向好。大灣區有無限的發展潛力，坐擁龐大市場，為港人前往創業提供無限機遇。



金融服務、技術與創新及貿易與物流被視為大灣區發展的三大受惠行業，因大灣區的發展核心在於打通人流、物流、資金流的跨境通道，金融則是其中一個重要的推手和依托。未來大灣區將重點推動跨境理財、跨境投資、跨境交易，以及跨境保險等金融互聯互通活動，更會放寬香港金融機構進入內地市場的條件，除有助業界擴充及開展業務，更為香港青年提供更多投身金融業的工作及發展機遇。



啟動儀式逾百人出席 基金工作配合國家發展



為幫助更多香港青年捉緊大灣區發展機遇，由財經事務及庫務局與大灣區共同家園青年公益基金合辦的「灣區啟航–金融才俊計劃」（下稱「計劃」），於上周四（18日）假灣仔香港會議展覽中心舉行啟動儀式，逾百人出席。啟動儀式由香港特別行政區財政司司長陳茂波，大紫荊勳賢, GBS, MH, JP、香港特別行政區財經事務及庫務局局長許正宇, JP、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部部長張志華、香港特別行政區政府財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇, JP，以及大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光, SBS, JP擔任主禮嘉賓。

▲ 一眾主禮嘉賓於啟動儀式上合照，左起甄美薇、許正宇、陳茂波、張志華及黃永光。

陳茂波致辭時表示： 「今年是國家『十四五』規劃的開局之年。『十四五』規劃明確香港的定位和角色，為香港融入國家發展大局提供了最佳路徑。香港除了可以繼續發揮作為國家國際循環重要節點的功能外，更要通過粵港澳大灣區建設這個最好的切入點『扣進』國家的內循環。」

▲ 陳茂波致辭時表示，國家「十四五」規劃明確香港的定位和角色，為香港融入國家發展大局提供最佳路徑。

大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光致辭時表示：「基金的工作會以國家的發展規劃為方向，並與特區政府及其他相關機構繼續加強合作，支持及培育香港青年，推動他們成為大灣區發展的中堅力量。在過去兩年間，基金服務了逾15,000位香港青年，資助了約60個不同項目提升青年的技能及個人發展，包括於科技、藝術、教育、運動等不同領域。」



其後一眾參與及出席計劃的政商界領袖及大專院校代表分別到台上大合照。財經事務及庫務局局長許正宇為緊接啟動儀式後舉行的首場企業領袖分享會擔任演講嘉賓。他表示計劃反應熱烈，由最初的80個名額增加至120個，期望透過安排在內地工作、創業成功的香港人與本地年青人分享經歷，協助他們融入國家發展大局，讓我們的下一代認識並把握大灣區的機遇。



大幅增加報名名額 提升青年參與機會



是次計劃建基於兩個理念——「Proximity」及「Personal」，旨在建立一個多元化平台，讓大學生走出課堂，透過與行業領袖的直接交流，以領袖們的個人發展經驗及正向思維，助青年裝備自己，增加對行業發展及對大灣區的了解，為日後的職業生涯做好準備。這個計劃的主要對象為香港12間大專院校修讀與商業、金融及科技有關學科的本地大學生。

▲ 大灣區擁有巨大發展潛力，坐擁龐大市場，為年青人發展提供無限機遇。

豐富活動 擴闊眼界提升知識

今次計劃為期五個月，當中打響頭炮的是緊接啟動儀式後舉行的首場企業領袖分享會，整個系列共有五場，邀得多位在金融、商業及科技行業，並在大灣區或內地其他城市有豐富工作經驗及成就的重量級講者，為同學們分享個人工作經歷，啟發及激勵參加者。這些重量級人物包括來自小米集團、富融銀行、微保及匯立銀行的高級管理層。



此外，參加者有機會參觀本地的金融及科技機構，包括香港交易所（HKEX）、香港金融管理局（HKMA）、數碼港（Cyberport）及科學園（Science Park），以增進對其職能和運作模式的了解；而兩場技能提升工作坊則可幫助參加者提升軟實力；計劃亦將挑選30位表現出色的同學參與為期兩日的企業領袖影子工作體驗，親身接觸及了解企業領袖的日常工作。



（資料由客戶提供）