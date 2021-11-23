男人的浪漫　Breitling經典戰機腕錶延續傳奇美學

男人迷戀手錶的程度就好比女人愛名牌手袋一樣瘋狂，尤其對機械錶更是完全沒有抵抗力，與其說是愛炫耀，例不如說是品味的象徵，是男人的浪漫。假如機械錶加上復古戰鬥機元素，每一個細節都延續傳奇航空美學，這會否讓各位男士為之心動？



男人愛手錶，除了看重外型外，用料、背景、設計理念與功能也是其考慮之一。近百年歷史的瑞士腕錶品牌百年靈（BREITLING）可說是航空腕錶的先鋒，自1884年起家研發首款計時碼錶「Chronograph」後便聲名大噪，深受一眾飛行員和飛機愛好者的愛戴，其後品牌多年來設計的腕錶大多加入飛機元素和功能，與航空建立密不可分的關係。

▲ Super AVI 航空計時腕錶的藍寶石水晶玻璃底蓋飾有金銀絲飛機輪廓，向經典計時腕錶和四款威猛的復古飛機致敬。

向經典計時腕錶與復古戰鬥機致敬



繼前年品牌推出AVI Ref. 765 1953 航空計時腕錶復刻版後，今年再下一城，推出全新 Super AVI 航空計時腕錶。全系列共五款腕錶，其設計靈感源自1953年的原版「Co-Pilot」Ref. 765 AVI航空計時腕錶和四架傳奇戰鬥機，分別是北美航空P-51D Mustang野馬戰鬥機（North American P-51D Mustang）、沃特F4U海盜式戰鬥機（Vought F4U Corsair）、寇帝斯 P-40 戰鷹戰鬥機（Curtiss P-40 Warhawk）和德‧哈維蘭蚊式轟炸機（De Havilland Mosquito）。每款腕錶的藍寶石水晶玻璃底蓋飾有金銀絲飛機輪廓，向經典計時腕錶和四款威猛的復古飛機致敬。

▲ 唯獨Super AVI P-51 Mustang腕錶配備兩色設計，每款都各具特色。

Super AVI P-51 Mustang x 野馬戰鬥機



野馬戰鬥機是美國陸軍航空隊在二戰期間最有名的戰鬥機之一。在短短120天內便製造完成，配備低阻力機翼和當時屬實驗性質的引擎冷卻系統，其速度和航程距離都是當時最佳的萬能戰鬥機。品牌以兩種不同版本的腕錶向這款飛機致敬，一款為精鋼錶殼搭配黑色錶盤和金棕色皮錶帶，另一款為18K紅金版本，搭配煙灰色錶盤和黑色皮革錶帶，各具特色。

▲ Super AVI Tribute To Vought F4U Corsair以藍色錶盤呼應海盜式戰鬥機的特色塗裝，加上同色系的計時器，襯托黑色皮革錶帶，型格非常。

Super AVI Tribute To Vought F4U Corsair x沃特F4U海盜式戰鬥機



傳奇的海盜式戰鬥機，是二戰時期最優秀的海軍飛機，其速度和升力表現出色，成為首架突破每小時640公里門檻的單引擎戰鬥機。其「彎翼」設計、超大螺旋槳和標誌性藍色塗裝使其成為航空歷史的象徵。因此，腕錶便採用了這款獨特的藍色塗裝作藍本，藍色錶盤配以同色系計時器，加上黑色皮革錶帶，充分展現出海盜式戰鬥機的型格風采。

▲ Super AVI Curtiss Warhawk的軍綠色錶盤配襯啡色皮革錶帶，展現了時尚軍事風格。

Super AVI Curtiss Warhawk x 寇帝斯戰鷹戰鬥機



戰鷹戰鬥機於1938年首飛，其優異敏捷性迅速獲得印證。這架飛機不僅轉彎能力令人驚嘆，其堅固結構能承受惡劣天氣，甚至可以承受嚴重戰損。其特色是機鼻的鯊魚嘴藝術設計，和軍綠色迷彩的塗裝。腕錶特別搭配軍綠色錶盤、對比鮮明的白色計時器和紅色點綴元素，呼應戰鷹戰鬥機的設計。

▲ 從 Super AVI Mosquito 錶面上代表蚊式轟炸機機身的機徽和標誌的紅、橙色細節，可看出設計師的心思細膩。

Super AVI Mosquito x 蚊式轟炸機



這款蚊式轟炸機生於鋁和鋼普遍短缺的時代，因此整架機均由木材製成，但其性能卻能凌駕於同時代的金屬飛機，是當時最快的飛機之一。腕錶就特別採用緞面磨砂黑色陶瓷錶圈，黑色錶盤搭配對比鮮明的白色計時器，加上紅色和橙色元素讓人聯想起這架有「木製奇蹟」之稱的萬能飛機機身的機徽和標誌。

▲ Super AVI Super AVI 航空計時腕錶不但設計時尚型格，而且精準度極高，更可提供約70小時的動力儲存，可謂美觀與功能並重。

美觀與功能並重的「天文台錶」



Breitling Super AVI 系列腕錶除了有獨特的理念外，還有很多細心的設計，其堅固的錶殼尺寸達46毫米，錶盤和標圈上設有清晰易讀的大型阿拉伯數字，超大錶冠位於3點鐘位置。而滾花錶圈設計易於把握，表面縫線小牛皮錶帶頌揚該時期皮革飛行裝備上的線縫。加上其內錶圈 24小時時標和紅色尖形第二時區指針追踪第二時區的功能，適合飛行員和一般旅行者。此外，Super AVI 的百年靈自製B04機芯更經瑞士官方天文台（COSC）認證，在瑞士只有少數的腕錶獲得此認證，不但精準度極高，更可提供約70小時的動力儲存，可謂美觀與功能並重。



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（特約）