【ESG聚焦】全力配合《香港氣候行動藍圖2050》 協助達成減碳目標　推動環保爭取藍天

▲ 位於將軍澳的新界東南堆填區沼氣應用項目，是煤氣公司其中一項「轉廢為寶」的成功例子，在營運上推動可持續發展。

香港中華煤氣有限公司（下稱煤氣公司）支持政府最近發表《香港氣候行動藍圖 2050》中所提及的減碳策略和目標，以「零碳排放．綠色宜居．持續發展」為願景，為2050年前實現碳中和並設計清晰路圖。煤氣公司作為能源企業，不但提供清潔、安全可靠、並有競爭力的能源供應，而且積極減少生產及營運時所產生的碳排放，支持政府政策，並與市民攜手，為環保作出貢獻。



香港過去數年面對多個超強颱風襲港，2020年又經歷有紀錄以來最炎熱的夏季。造成氣候變化的其中一個重要因素是全球的溫室氣體量每年遞增，伴隨而來的溫室效應也正影響我們的環境和生活。為緩減氣候變化，全球百多個國家和地方加入了減碳行列，香港亦積極參與。為實現碳中和目標，行政長官林鄭月娥在今年的《施政報告》中宣布《香港氣候行動藍圖2050》，訂下更進取的減碳排放策略和措施，並加強減碳中期目標，力爭在2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半。



煤氣公司多年來一直以創新和環保為本，積極響應國家和香港政府的減碳目標，致力減少業務營運的溫室氣體排放，應用天然氣及堆填沼氣等低碳及可再生能源、採用節能設備，向綠色可持續發展的方向轉型。集團近年投放資源於多個創新並可持續發展的計劃，涉及環保和社區層面，肩負起社會責任，配合政府2050年前實現碳中和的目標。



應用沼氣 轉廢為能



為改善環境，並充分善用資源，煤氣公司早於90年代已開始探討採用垃圾堆填區沼氣作為煤氣原料組合。當時，堆填區內廢物所產生的沼氣被視為毫無價值的氣體，常被直接燃燒，還會產生溫室氣體。煤氣公司先後於船灣堆填區、新界東北堆填區開展項目，將沼氣淨化輸送至大埔廠房生產煤氣。其後又投資約3.5億港元在2017年啟動位於新界東南堆填區的沼氣應用項目，興建當時全亞洲同類型最大的沼氣轉化生產廠房，將沼氣轉化為合成天然氣，輸送至井欄樹調壓站，再直接注入煤氣供應網絡，有助減少溫室氣體，進一步實踐煤氣公司「轉廢為能」的環保概念。



在2020年，煤氣公司生產每度煤氣的碳強度為0.592公斤二氧化碳當量，相比2005年大大降低了23%。因煤氣生產而排放的溫室氣體，僅佔香港總排放量約1%。

▲ 煤氣公司在多個垃圾堆填區啟動沼氣應用項目，轉廢為能。（圖為新界東南堆填區的沼氣應用項目）

熱電聯供 多方共贏



煤氣公司不但將沼氣應用在供氣網絡，更透過創新意念和精細策劃，把沼氣用作發電機的能源。2017年，煤氣公司與醫院管理局合作為雅麗氏何妙齡那打素醫院安裝本港醫院首個熱電聯供系統。該系統採用來自新界東北堆填區的沼氣作原料推動發電機，轉廢為能，提供電力、蒸氣及熱水予醫院內部分設施，能源效益高達87%，以2020年為例，已減少2,500噸碳排放量，同時為醫院節省用於能源上的金錢開支，絕對是多方共贏。現時，煤氣公司正積極於其他醫院及工商業客戶拓展有關系統的應用，進一步提升能源效益，以及減低溫室氣體排放。



綜合抽濕鮮風櫃 推廣綠色建築



港府的《香港氣候行動藍圖2050》提出了四大減碳策略，其中一項涵蓋節能綠建，希望通過推廣綠色建築、提高建築物能源效益和加強實行低碳生活，減少建築物的整體用電量，目標是在2050年或之前，將商業樓宇用電量較2015年減少超過三成，以及將住宅樓宇用電量減少超過兩成。近年煤氣公司成功研發的綜合抽濕鮮風櫃，以創新技術令一部機同時兼具製冷、抽濕及殺菌三個功能，再配合其利用再生能源的節能元素，屢受國際關注。綜合抽濕鮮風櫃既節能，又有效提高室內空氣質素，相信有助香港建築物配合政府目標，攜手推廣綠色生活。



綜合抽濕鮮風櫃已率先應用於恒基地產在香港首個以健康生活為主打的發展項目——H Zentre，該設備更獲得美國能源工程師學會（AEE）頒發2021年度全球創新能源項目大獎，以及英國機械工程師學會香港分部頒發年度最佳項目獎項（防疫新設計），以表揚設備能改善室內空氣質素，又可降低建築物空調系統負荷的創新綠色理念，有效減低整體能源需要。

▲ 傳統的抽濕機佔有一定空間，有見及此，煤氣公司研究將鮮風櫃、煤氣抽濕機及熱交換器三合為一，以節省系統所需的實際安裝空間，並率先將其應用於尖沙咀的H ZENTRE內。

研究氫燃料 助社會減碳



《香港氣候行動藍圖2050》四大減碳策略的另一重點是推動車輛和渡輪電動化、發展新能源交通工具及改善交通管理措施，政府更計劃在未來三年內，與專營巴士公司及其他持份者合作，試行氫燃料電池巴士及重型車輛。由於香港現時煤氣的化學成分中，氫氣佔約50%，煤氣公司正積極研究於煤氣內提取氫氣，以推動香港運輸應用新能源，並展示煤氣公司在營運上進一步推動社會減碳的決心。煤氣公司正持續與政府部門、專營巴士公司、航運業及其他持份者積極溝通，計劃於未來三年內提供安全、可靠的氫氣給氫燃料電池驅動的巴士和重型車輛，致力協助和便利相關基礎和配套設施發展。



煤氣公司一向鼓勵創新，持續以新穎構思推展新項目，為集團業務帶來發展機遇的同時，也對環境帶來裨益。煤氣公司會全力配合政府的政策目標，與局方商討如何落實減碳策略和相關措施，並協助客戶實現可持續的目標，推動香港的低碳轉型。展望未來，煤氣公司會將繼續善用科技拓展智慧能源，向可再生能源方向邁進，助力國家實現「雙碳」目標。

▲ 太陽能綜合抽濕鮮風櫃除獲英國機械工程師學會香港分部（iMechE）頒發「年度最佳項目獎項（防疫新設計）」（左）外，最近亦獲美國能源工程師學會（AEE）頒發「全球創新能源項目獎」（右）。

首屆TERA-Award大賽 全球共創「零碳世代」



煤氣公司在推動創新和減碳方面不遺餘力，更努力在全 球發揮積極影響，如早前與國家電力投資集團有限公司聯手發起全球首屆TERA-Award智慧能源創新大賽，主題為「尋找零碳科技新力量」，旨在向全球能源創新創業團隊徵集智慧能源領域的創新產品、技術和解決方案，助力國家實現「雙碳」目標。大會收到來自內地、港台地區、美國、德國、法國、日本、新加坡、加拿大、挪威和芬蘭等23個國家及地區的科研隊伍的參賽申請，收集到逾200個創新項目，預計在明年初宣布結果，贏得大獎的團隊會獲得100萬美元作獎勵。

▲ 十三屆全國政協常委、工商聯副主席、香港恒基兆業地產集團主席、中華煤氣主席李家傑在TERA-Award啟動禮上致辭，介紹比賽的願景及目標。

（特約）