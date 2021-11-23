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不識EDG就out

副刊版 2021/11/23

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當EDG打英雄聯盟遊戲拿S11世界冠軍傳到中國，只有兩種反應，打機電競迷像奪世界盃一樣，歡呼發帖廣告天下。另一批人，開始搜索，EDG是甚麼鬼？

接觸中國電競圈的龐大影響力，是因為有一次，朋友一家餐廳莫名其妙地全綫外賣爆紅，定單不斷做唔切。原因是一條微博，不是誰個大明星去光顧過，而是有個電競圈著名團隊的隊員去過該店，隨便發了條讚賞帖，粉絲就爆買此店外賣。他們說，現時的出名電競俱樂部成員，都像明星一樣了。

EDG是中國這新一代娛樂產業（現歸類為運動，二○二二年亞運會新加為比賽項目）的領軍團隊，但已不能單用一個電競隊伍去形容。跟幾位地產界大佬閒談，發現EDG及各種電競可能性商機，已成為面向Z世代生活消費的下一個風口。

那更像是新的產業鏈，且這新經濟的崛起，很有這時期中國特色，就是原本只是富二代興趣使然。現中國較出名的幾個俱樂部及團隊，都由特別是來自房地產的富二代開闢，包括朱一航和王思聰。EDG王國由朱一航統領，之前不被看好。所以說是王國，因為有培訓基地、有俱樂部設施、有隊員交易外援等，當然也有遊戲中心。但那些不看好，現在回想，只是對這行業商機不理解。因為當真正體會到這新世代經濟背後的潛力，更多可能性就來了。

地產大佬講，這就是他們正在做的，以電競主題去圈地、去發展物業商場，新一代綜合生活中心，完全是切合Z世代人類的消費體驗。綜合了新興城中運動潮（如亞洲最深的潛水池，各種現流行的室內滑雪道）和電子遊戲，是娛樂運動主導、但融合日常居住消費的新空間。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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