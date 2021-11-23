舊同事麗斯汀從加拿大回港，我們相約小聚，我問：「到咖啡店好嗎？」她笑說：「我掛念茶餐廳的奶茶。」她到彼邦「陪太子開學」，一切安頓後，回港努力工作。

我問：「你離港只有三個月，已經想着奶茶？」她說：「別說是三個月，兩星期已經掛念了。」我笑說：「那麼，你至愛的沙嗲牛公仔麵該同樣掛念吧！」她三心兩意地猶豫：「乾炒牛河還是沙嗲牛麵好呢？算吧！在你面前吃乾炒牛河實在過分，還是吃沙嗲牛麵。」「麻煩你，我想柯打番茄牛肉通粉。」我對侍應說，他問：「要跟餐嗎？送飲品，只差五元。」

我說：「不用了……」麗斯汀打斷我的話，搶着說：「還是跟餐吧！我份沙嗲牛麵不是套餐，要杯凍檸茶給我吧！」侍應離開後，她問：「你吃東西不需配飲品嗎？」我解釋：「我有私伙水。其實，只是近來想減點磅，盡量遠離喝下去的熱量。」她問：「只是一杯半杯，影響那麼大麼？」

我說：「一杯凍檸茶，熱量約一百四十卡，很多人也會覺得，只是很微小的熱量，但試想想，原本一星期七天也喝，戒掉以後，每月省下最少四千二百卡，即是減了約一點二磅，別以為一百四十卡很少，積少成多嘛！」

她說：「我愛維仔檸檬茶已有四十多年，簡直形影不離，平時會買大枝裝的。」「即是五百毫升的嗎？」我問。我續說：「大枝的，有二百六十卡。」她問：「你的戰友們也愛維仔檸檬茶嗎？」我笑說：「年輕一代的，已愛飲午前檸檬茶了，我們年長的，才愛喝維仔檸檬茶，年代已不同了。」