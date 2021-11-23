MOKO動樂園！開幕 4大專區設50米全港最長攀爬牆

MOKO新世紀廣場為3至13歲小朋友而設的「MOKO動樂園！」，剛以全新面貌登場，佔地近18,000尺，提供玩樂、探索、教育、休憩及打卡等多元化消閒體驗。

當中包括有近50米的全港最長攀爬牆、8米高的大

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