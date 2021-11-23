MOKO動樂園！開幕 4大專區設50米全港最長攀爬牆 副刊版 2021/11/23 分享： MOKO新世紀廣場為3至13歲小朋友而設的「MOKO動樂園！」，剛以全新面貌登場，佔地近18,000尺，提供玩樂、探索、教育、休憩及打卡等多元化消閒體驗。 當中包括有近50米的全港最長攀爬牆、8米高的大 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 迪士尼Pixar《怪獸公司》 聖誕裝置登陸太古城中心 2021/11/22 迪士尼Pixar《怪獸公司》 聖誕裝置登陸太古城中心 香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節 必飲一豆兩烘‧一豆兩沖 2021/11/20 香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節 必飲一豆兩烘‧一豆兩沖 錦田半拍生活節漫遊郊區 即吃本地菜 營火音樂會體驗 2021/11/20 錦田半拍生活節漫遊郊區 即吃本地菜 營火音樂會體驗 長洲文青小店散策 海傍露營Cafe盡享閒情 2021/11/19 長洲文青小店散策 海傍露營Cafe盡享閒情 蠟筆小新 X Chocolate Rain登陸新都城中心 3.5米巨型小新坐鎮富士山 2021/11/17 蠟筆小新 X Chocolate Rain登陸新都城中心 3.5米巨型小新坐鎮富士山 運動 商場 旺角 概念 Moko 親子活動