自古已是不平凡 大家認識多少藍？

有人說藍色是天空與大海的顏色，晴朗明亮令人開心，又有人覺得藍色代表憂鬱，也許顏色這東西，人人感覺不盡相同。昨天提到海軍藍是用植物木藍提煉出來，相近的靛藍色一般用木藍、蓼藍、菘藍、馬藍等葉製成，這些植物在世界各地生長，用於紡織品染藍便很便宜；至19世紀末，人工靛藍成功合成後，更平更方便，天然靛藍逐漸被取代。

人工靛藍大家肯定都用過，牛仔褲就是其中之一。科學家近年發現，大腸桿菌可以通過生物工程，產生與植物所製靛藍一樣的化學反應，這種被稱為生物靛藍的方法，在環保牛仔布生產中發揮重要作用。

用於紡織品中的藍色相對便宜，可說是繪畫藍顏料的窮親戚，繪畫藍價格則不可同日而語。在藝術歷史中，藍色顏料來源十分稀少，所以價格昂貴，意大利大師米高安哲奴有一幅未完成的畫作《埋葬》（The Entombment），一直有流傳說是因為他無錢買更多藍色顏料。

藍色比起其他顏色，是一個相對現代的發明。你不會在史前洞穴壁畫中找到藍色或青色，古希臘語言也沒有我們今天的藍色相關詞語。最早的藍色，是由埃及人發明的埃及藍（Egyptian blue），來自銅矽鈣石（calcium copper silicate或cuprorivaite），誕生於公元前2,200年左右，被認為是有史以來第一個合成的色彩顏料。

埃及藍由石、沙和含銅礦物如藍銅礦、孔雀石等，混合加熱成藍色玻璃狀但不透明物質，再經磨碎加工造成顏料，用以繪製陶器、雕像，在地中海世界相當流行，到新色彩出現後才被取代。

之後比較有名的藍叫群青（ultramarinus），用青金石這種半寶石磨製而成，青金石當時主要產自阿富汗地區，目前發現最早的群青顏料，是在6世紀左右阿富汗巴米揚地區的佛教藝術品當中，中國古代莫高窟等石窟壁畫也曾使用過。

約14世紀，群青被意大利商人從阿富汗帶到歐洲，也因此得名ultramarinus，字面意思是超越海洋，即遙遠的海外來的。這種藍色備受當時藝術家追捧，物以罕為貴，價值甚至比黃金還貴重。

藍色貴重，當時群青就常被用來繪製聖母瑪利亞的長袍，象徵聖潔，令顏色本身亦開始具備真理、美德化身的含義。到19世紀，化學家找到人工合成群青的方法，由泥土、硫酸鈉等燒製而成，顏色比天然群青更鮮艷。

昨天提到的法國國旗本色鈷藍（cobalt blue），也是一種比較常見的顏料，早在8世紀就被用於瓷器上色。大家知曉的中國青花瓷，也是用鈷料在胎體上作畫，再上釉燒製，當然那時的鈷料還不是純粹鈷藍。

鈷藍＋合成群青=《星夜》藍天

19世紀初，法國化學家發現了更穩定的鈷藍，主要成分是鋁酸鈷，開始商業化生產，不少藝術家創作時用鈷藍，作為昂貴的天然群青藍之替代品。不過後來合成群青面世，價格比合成鈷藍更便宜，梵高的著名作品《星夜》（The Starry Night），顏色較深的藍色天空，用的就是合成群青，顏色淺一點的藍色旋渦，則使用了鈷藍。

大家能想到嗎？繼上次人類合成藍色顏料，即1802年鈷藍問世後，至今200多年，才出現新的藍色。2009年，美國俄勒岡大學研究人員做實驗，把氧化銦、氧化錳和氧化釔一起加熱到逾攝氏1,000度，得到了從未見過的藍色化合物。它含釔（yttrium）、銦（indium）、錳（manganese）3種元素，因此被命名釔銦錳藍（YInMn blue）。

發現到應用的路也不短，不少商家搶着說出這隻顏色的產品，一直到去年，美國環保部門才正式批准釔銦錳藍用於商業用途，包括美術顏料，據說初時幾十毫升賣近200美元，藍寶石貴，藍色原來也不是人人可負擔。

藍色不單用於藝術創作，對工程師都有用。19世紀，有人發現一隻名叫普魯士藍（Prussian blue），着色效果遠強於以往天然染料靛藍，對光亦有獨特敏感性，作為工程圖紙製圖作副本很理想，工程原圖經過描圖、曬圖等生成複製品，類似照相用的相紙，不會掉色、不易玷污、易於保存。這一發現對工程師、建築師等來說是福音，他們可隨時將設計複製副本，因為圖紙是藍色的，這些副本叫「藍圖」（blueprint）。

人生是否應該有藍圖？我覺得不必。世界太大不可測，大自然亦是，研究顏色愈深入，眼界愈開闊。古時畫家的調色板只有「大地色」如紅色、棕色之類，藍色很少出現在自然界，很少有藍色的動物、水果、蔬菜，但我們有創造力，今天讀都難讀的釔銦錳藍也有了。

其實，不少顏色都是偶然下被發現，無心插柳的，令科學家大為欣喜。這種無心喜悅，也許才是我們的小確幸。牛仔褲染料隨時間被侵蝕出現褪色，不就是一種獨特？心態從容，自然有更多喜悅。那管甚麼藍，我自得歡顏！